Індексація тарифів УЗ на вантажоперевезення загальмує темпи зростання економіки і ВВП, – експерт

Підприємствам галузі ГМК доведеться відмовитися від амбітних планів щодо підвищення зарплат і модернізації підприємств.

Схвалення ініціативи "Укразалізниці" про введення автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення на індекс промислових цін, яке передбачено розміщеним на сайті Міністерства транспорту та інфраструктури проектом постанови Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабміну від 16 грудня 2009 року №1392", призведе до додаткового зростання витрат для промвиробників на 12,7 млрд грн. Про це 112.ua розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький. Він уточнив, що за підсумками минулого року, індекс зріс на 14,2%.

Документом також передбачена подальша щоквартальна індексація цін, що "створює комфортні умови для "Укрзалізниці", яка є монополістом і в тому числі є власником більшої частини вантажних вагонів".

При цьому, УЗ, судячи з усього, не має наміру відмовлятися від планів по уніфікації класів вантажів і зростання тарифів для навантажених вагонів. У 2019 році тільки від цих ініціатив витрати вантажовідправників можуть зрости на 21 млрд грн, сказав Біленький. У минулому році, внаслідок лібералізації вагонної складової, УЗ на тлі формального збереження тарифів на колишньому рівні, отримала додаткові 7,3 млрд грн.

"Додаткові витрати на вантажні відправлення знижують конкурентноздатність українських виробників. Зокрема, ціни продукції, виробленої підприємствами ГМК прямо залежать від світової кон'юнктури. Незважаючи на зростання витрат, зокрема, на вантажні відправлення, виробники не можуть підвищити ціни, тому що їх продукцію не стануть купувати. Відповідно, якщо сприятливої кон'юнктури не буде, а ціни на світовому ринку вже знизилися в порівнянні з 2018 роком, виробникам доведеться скорочувати інвестпрограми, що в короткостроковій перспективі призведе до зниження обсягів виробництва, скорочення темпів модернізації. Це призведе до зниження обсягів виробництв і надходженням валютної виручки в країну, виробникам доведеться відмовитися від амбітних планів щодо підвищення зарплат у галузі, а це ще більше посилить проблему трудової міграції, через яку галузь продовжує втрачати кваліфіковані кадри. В окремих галузях будуть зупинятися цілі підприємства, в інших буде скорочуватися рентабельність. В кінцевому підсумку ті темпи зростання економіки і ВВП, які планував Кабмін, вони будуть істотно уповільнені, тому що всі галузі будуть працювати на те, щоб вирішити проблеми, які виникнуть через рішення УЗ", – сказав Сергій Біленький.

Голова Федерації металургів зазначив, що досі автоматична індексація тарифів в Україні не застосовувалася. Але також, вона не застосовується і в інших країнах: "Якщо подивитися на світовий досвід, насамперед на досвід країн Близького зарубіжжя (РФ, Білорусь, Казахстан), ні в одній з цих країн за останній рік не було індексації вартості вантажоперевезень більш ніж на 10%. В середньому близько 5%. У країнах ЄС річна індексація була взагалі від 0 до 5% по року. Відповідно в Україні будуть найменш конкурентні умови в порівнянні з іншими країнами, а УЗ отримає надприбутки, які вона навряд чи зможе освоїти. Як відомо, за 2018 рік у них відсоток освоєння інвестицій склав близько 65%. Вони не можуть освоїти ті доходи, які мають зараз, але постійно прагнуть отримати ще більше".

Українські виробники закликають УЗ, Міністерство інфраструктури, МЕРТ, Кабмін, всі зацікавлені органи до діалогу. "Бізнес готовий обговорювати яке підвищення тарифів за 2018 рік, питання може мати місце автоматична індексація і в якому розмірі. Для цього потрібно знову сідати за стіл переговорів, можливо за посередництва Державної регуляторної служби", – сказав Біленький.

Він також зазначив, що витрати УЗ не повною мірою прив'язані до індексу цін промвиробників. Частка оплати праці в собівартості послуг держмонополіста становить майже 52%. Оплату праці напевно логічніше прив'язувати до інфляції, тобто до індексу споживчих цін. А індекс споживчих цін становить, як відомо, 9,8%, сказав Біленький.