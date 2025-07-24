Індія відправила Росії критично важливу вибухівку для ракет, – Reuters

Індійська компанія поставила в Росію вибухову речовину, що використовується в ракетах. Сполучені Штати попередили про ризик запровадження санкцій за такі угоди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про передачу вибухівки до Росії?

Індійська компанія відправила на територію Росії вибухівку військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, про що свідчать дані індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Один з одержувачів – російська компанія "Промсинтез", яку СБУ пов'язує з військовою сферою. Як пише агентство, чиновник повідомив, що у квітні по заводу "Промсинтез" було завдано удару дронами. Речовина HMX активно використовується в ракетних і торпедних боєголовках, реактивних двигунах та інших військових розробках.

Уряд США визначив октоген як "критично важливу речовину для воєнних зусиль Росії" та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини Москві. Раніше поставки HMX до Росії не висвітлювалися в медіа.

Попри зближення зі США, Індія продовжує тісні економічні зв'язки з Росією. Торгівля Індії з Росією, особливо закупівля російської нафти, залишається стабільною, навіть попри те, що західні країни намагаються "паралізувати" військову економіку Росії за допомогою санкцій.

Президент США Дональд Трамп раніше в липні пригрозив запровадженням 100% тарифів для країн, якщо вони продовжуватимуть купувати російську нафту. За словами 3 юристів, що спеціалізуються на санкціях, Міністерство фінансів США має повноваження накладати санкції на тих, хто продає Росії октоген та подібні речовини.

Один з індійських чиновників зазначив, що HMX може використовуватися в цивільних цілях, хоча більш відомий як військовий компонент.

Держдеп США не коментував конкретні поставки, але підтвердило, що неодноразово попереджало Індію про загрозу санкцій. У Вашингтоні вважають Індію стратегічним партнером, але вимагають обережності у відносинах з Росією.

"Ми неодноразово чітко заявляли всім нашим партнерам, включаючи Індію, що будь-яка іноземна компанія чи фінансова установа, яка веде бізнес з військово-промисловою базою Росії, перебуває під загрозою санкцій США", – кажуть у відомстві.

За даними Reuters, у грудні фірма Ideal Detonators Private Limited відправила в Санкт-Петербург два вантажі HMX. Один – на суму 405 тисяч доларів, другий – на суму понад 1 мільйон доларів.

Одержувачами стали компанії "Промсинтез" і High Technology Initiation Systems із Самарської області.

Радник президента України Владислав Власюк підтвердив, що "Промсинтез" уже фігурував у розслідуваннях про співпрацю з індійськими партнерами. Влада України фіксує окремі випадки обходу санкцій за участю Індії.

Американські чиновники зазначили, що санкції за адміністрації Джо Байдена застосовували вибірково. За Трампа робота щодо санкцій практично зупинилася, і незрозуміло, чи будуть нові заходи щодо індійських постачальників.