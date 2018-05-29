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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Індія домовилась з Росією про закупівлю С-400 в обхід санкцій США, – The Economic Times

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Індія закуповуватиме в Росії ЗРК С-400
Індія закуповуватиме в Росії ЗРК С-400 "Тріумф" / Фото з відкритих мереж

Індія та Росія завершили переговори щодо ціни на російські ЗРК С-400 "Тріумф" для індійських ВПС. Комплекси ППО обійдуться Нью-Делі у майже 6 мільярдів доларів.

Про це пише The Economic Times із посиланням на неназваних чиновників Військово-повітряних сил Індії.

Читайте також: Росія та Індія розробляють план обходу санкцій США, – ЗМІ

Переговори, що стосуються угоди щодо ракетних систем, завершені. Фінансова складова узгоджена,
– заявив для видання високопоставлений чиновник, який бере участь у переговорах.

Посадовець додав, що Індія та Росія планують оголосити про угоду перед зустріччю між індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді і російським президентом Володимиром Путіним.

Як зазначається, обидві країни намагаються обійти санкції США, які передбачають покарання для країн і компаній, що мають справи з оборонними і розвідувальними структурами Росії.

Нагадаємо, 9 травня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти кількох російських військових структур, у переліку яких фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.

Теги: Новини Росії Новини політики Індія Зброя Санкції
Джерело: 24 Канал
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