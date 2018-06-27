Індія готує висадку на Місяць: хоче видобувати рідкісне і дуже дороге ядерне паливо

Індія працює над космічною програмою, яка передбачає висадку на південний бік Місяця. Ще жодна країна не була у цій частині супутника. Науковці вивчають можливості видобутку безвідходного ядерного палива, яке коштує трильйони доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уже в жовтні індійський відповідник NASA запустить місяцехід для дослідження цілини на поверхні Місяця. Апарат буде проводити аналіз зразків ґрунту, шукаючи сліди води і Гелію-3.

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Цей ізотоп є на Землі, однак він дуже рідкісний, а от на Місяці його стільки, що теоретично його видобування могло б забезпечити всі країни енергією на 250 років.

"Країни, здатні привезти цей ресурс з Місяця на Землю, будуть диктувати процес", – заявив голова Індійської організації дослідження космосу (ISRO) Кайласавадіву Сіван.

Далі у планах ISRO – виведення космічної станції на орбіту і відправка індійських астронавтів на Місяць. Наразі конкретних термінів в організації не називають.

Як відомо, єдина країна, яка відправляла апарати на Місяць з початку тисячоліття, – це Китай. Їхній апарат "Чан’е" висадився на поверхі Місяця в 2013 році.

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