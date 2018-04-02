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Індія увійшла в трійку найбільших виробників смартфонів

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Індія увійшла в трійку найбільших виробників смартфонів
Індія увійшла в трійку найбільших виробників смартфонів / Фото з вільних джерел

Індійські виробники наздоганяють Китай у виробництві мобільних пристроїв. Кількість виготовлених в Індії девайсів зросла до 11 мільйонів одиниць у 2017 році. Тепер Індія посідає друге місце в рейтингу найбільших вендорів мобільних телефонів у світі, їй вдалося обігнати В'єтнам.

Про це повідомляє Tech today.

Зараз в країні зосереджено 11% глобального виробництва, тоді як у 2014 році цей показник складав лише 3%. Аналітики із Indian Cellular Association використовували дані таких аналітичних компаній та статистичних організацій, як IHS, Китайське національне бюро статистики та В’єтнамський головний офіс статистики.

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В 2017 – 2018 роках Індія скоротила імпорт апаратів майже вдвічі. Натомість до кінця наступного року країна планує експортувати 120 мільйонів мобільних пристроїв загальною вартістю 1,5 мільйони доларів.

Індійські чиновники планують збільшити кількість виготовлених у країні девайсів до 500 мільйонів штук у 2019 році на зальну суму 46 мільярдів доларів. Такий план вимагає додаткових затрат на виробництво, які складуть 8 мільярдів доларів. Варто зазначити, що до 2019 року це створить майже 1,5 мільйони додаткових робочих місць.

Теги: Техно Смартфони Індія
Джерело: 24 Канал
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