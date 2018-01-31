Інфекціоніст пояснила, чому нема лабораторного підтвердження випадку дифтерії на Луганщині

Хворих на дифтерію в Україні немає: у Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію, яку вранці оприлюднили лікарі міста Рубіжне, що на Луганщині.

Медики, які ставили діагноз, лише частково погодилися з чиновниками. Мовляв, факт дифтерії таки був, просто в аналізах хворого не виявили палички через те, що пацієнт вживав перед цим антибіотики.

Нема лаборотарного підтвердження, бо пацієнт пізно звернувся і ми пізно взяли аналізи. Але він мав антибіотикотерапію. Тому, звісно, дифтерійну палочку, про яку всі питають, не виявлено. А клінічно у нього були всі симптоми дифтерії,

– зазначила лікар-інфекціоніст Рубіжанської міської лікарні Ольга Мартиненко.

За словами медика, хворого госпіталізували на 12 день після інфікування. лікарі одразу діагностували в чоловіка дифтерію. Після 4 днів лікування у пацієнта вже не було симтомів недуги.

Нагадаємо, що 31 січня в Україні було зафіксовано перший випадок дифтерії. Хвороба була виявлена у 31-річного місцевого жителя Рубіжне, який звернувся до лікарні минулого вівторка. У МОЗ вже спростували цю інформацію.