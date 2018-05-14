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Інфікування та запалення: топ-3 міфи про лінзи

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Топ-3 міфи про носіння лінз
Топ-3 міфи про носіння лінз / unsplash.com

Існує безліч міфів про носіння контактних лінз. Фахівці розповіли про три найпопулярніших.

Про це повідомляє Opticlub.

Лінзи призводять до інфікування очей

Контактні лінзи, як спосіб корекції зору, не викликають інфекційних захворювань. Такі наслідки можуть виникнути лише через неправильне поводження з контактними лінзами – недотримання правил гігієни.

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Зокрема, запалення викликають патогенні мікроби, занесені в око через брудні руки.

Дітям та підліткам не можна носити лінзи

Згідно з рекомендаціями лікарів, починати носити контактні лінзи дітям бажано з 12 років, але можна і раніше – медичних протипоказань нема.

Топ-3 міфи про носіння лінз

Топ-3 міфи про носіння лінз

Адже носіння лінз більше залежить від відповідальності, ніж від віку – якщо ваша дитина може самостійно доглядати за пристосуваннями, то їй і з восьми років можна починати носити лінзи.

Не комфортно

Це неправда, адже тепер, зі стрімким розвитком технологій, для виготовлення контактних лінз використовують такі матеріали, які не залишають на оці дискомфорту. Лінзи нового покоління м'які, гнучкі та зберігають вологу протягом дня, а це дуже важливо.

Найпопулярнішою є силікон-гідрогелева технологія виготовлення лінз.

До слова, навіть якщо людина довго носить контактні лінзи, то це не означає, що вона все робить правильно. Проте, деякі помилки можуть суттєво погіршити здоров’я очей.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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