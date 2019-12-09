Інфляція в Україні скоротилася до 5,1% за рік

Ціни в Україні у листопаді 2019 року виросли на 0,1%. Загалом рівень інфляції в Україні склав 5,1%.

Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти – на 4,4% за місяць, повідомляють у Державній службі статистики України.

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Ціни на цукор зменшилися на 2,5%, а на рибу та м’ясо – на 0,7-1%. Окрім того, зменшилися ціни на одяг – на 1,1% та на взуття – на 1,9%.

Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

Побутова техніка в Україні подешевшала на 0,1%, а послуги транспорту – на 0,3%.

Зауважимо, що житлово-комунальні послуги за місяць подорожчали на 2,8% через зростання ціни газу на 12,7%. Вартість електрики для населення не змінилася, а ціни на водопостачання зросли на 0,6%.

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Цікаво, що витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат. Більше даних – за посиланням.

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