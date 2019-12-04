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      Інфляція в Україні може знизитися до 6% до кінця 2019 року

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      Інфляція в Україні може знизитися до 6% / GettyImages

      Національний банк України прогнозує, що до кінця цього року рівень інфляції знизиться. Хоча у держбюджеті на 2019 рік рівень інфляції був закладений на позначці 7,4%.

      Такий прогноз висловив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

      Дізнайтеся також: Яким буде рівень інфляції у наступні 3 роки: прогноз

      Ми маємо сильний дезінфляційний тренд. На кінець року очікуємо інфляцію близько 6% – це трохи вище, ніж наш коридор 5%+/-1 процентний пункт. Але насправді є шанс, що ми потрапимо в цей коридор, оскільки бачимо дуже сильне зниження інфляції,
      – сказав він на Ukrainian Wealth Management Forum, організованому Інститутом Адама Сміта в Києві 3-4 грудня.

      Таку ж думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов в інтерв'ю 24 каналу у програмі "Міністри у краватках і без".

      Ми можемо відчувати певне підвищення курсу попереднє, а його зменшення відчуємо навесні. Вцілому інфляція сповільнюється і буде зараз 6-7% , а потім буде ще менше. 

      Інтерв’ю з Тимофієм Миловановим – дивіться відео 24 каналу

      До слова, інфляція в Україні в серпні в річному вираженні становила 8,8% у порівнянні з серпнем 2018 року.

      Держбюджет України на 2019 рік був заснований при інфляції 7,4%. Автори проєкту Держбюджету на 2020 рік очікують на сповільнення інфляції до 6%.


      Що закладено у бюджет України на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

      Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

      Згідно з даними Держстату, за підсумками жовтня в річному вимірі інфляція уповільнилася до 6,5% з 7,5% у вересні й 8,8% за підсумками серпня.

      Цікаво: Чи росте українська економіка: пояснення експерта

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Інфляція
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