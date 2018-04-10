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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інфляція в Україні залишиться високою через бюджетників, – Світовий банк

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Інфляція в Україні становитиме до 10%
Інфляція в Україні становитиме до 10% / Фото з відкритих джерел

Світовий банк очікує інфляцію в Україні до 10% через високі темпи зросту заробітних плат бюджетників.

Це спрогнозувала економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач під час презентації оновлених макроекономічних прогнозів, пише УНІАН.

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З огляду на це, ми вважаємо, що інфляційний тиск залишається, і очікуємо, що інфляція в 2018 році залишиться високою і може досягти 10%,
– сказала вона.

Головач додала, що подальше підвищення заробітної плати в бюджетній сфері темпами, які вище інфляції, призведе до зростання витрат на оплату праці понад 18% ВВП.

За словами представника Світового банку план доходів у державному бюджеті України є оптимістичним і підтверджується статистикою виконання держбюджету в перші місяці поточного року.

Теги: Новини України Інфляція ВВП
Джерело: 24 Канал
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