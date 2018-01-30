Інформатор WADA вказав на роль Путіна в організації системи допінгу спортсменів

Президент Росії Володимир Путін знав про вживання допінгу російськими спортсменами під час Олімпіади в Сочі.

Про це у фільмі ARD розповів колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков, повідомляє "Комерсант".

Родченков сповістив, що колишній міністр спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко доповідав президенту про вживання спортсменами допінгу.

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Він зазначив, що Путін "хотів все знати", і "це був просто ланцюжок".

Я доповідав про це заступнику міністра спорту Юрію Нагорних, а той передавав інформацію Віталію Мутко, який потім звертався до Путіна,

– сказав Родченков.

Він наголосив, що вся система була побудована з самого верху і накази йшли від президента Росії.