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      Інформатори Трампа Фруман та Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю

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      Інформатори Трампа Фруман та Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю
      Інформатори Трампа Фруман та Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю / Фото з відкритих джерел

      Затриманих напередодні Ігоря Фрумана та Льва Парнаса – близьких до адвоката Дональда Трампа бізнесменів – відпустили під заставу. Аби вийти на волю, вони заплатили мільйон доларів.

      Що відомо про затримання Парнаса та Фрумана?

      Коли їх затримали? Двох бізнесменів затримали у четвер, 10 жовтня, наступного дня після їх відмови свідчити у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа. Вважають, що саме Фруман та Парнас були інформаторами Білого дому у справі "Бурісми" і звели Джуліані з колишнім генпрокурором Луценком. 

      Важливо! Адвокат Трампа опублікував можливий доказ втручання України у вибори США: документ

      У чому їх звинувачують? У Сполучених Штатах Фрумана та Парнаса звинувачують у грошових махінаціях та нелегальному фінансуванні одного з фондів республіканської партії під час кампанії 2016 року.

      "Вони бачили політичний вплив не лише для просування власних фінансових інтересів, але для просування політичних інтересів принаймні одного іноземного чиновника", – розповів прокурор Джефрі Берман.

      Чому Фрумана і Парнаса пов'язують з Руді Джуліані?

      • Саме Фруман і Парнас звели генпрокурора Юрія Луценка з приватним адвокатом американського президента Руді Джуліані в січні 2019 року, після чого оточення Трампа стало просувати "теорію змови", пов'язану з Україною, що в підсумку призвело до початку процедури імпічменту.

      • Окрім того, Фруман і Парнас також намагалися організувати зустріч Джуліані з Володимиром Зеленським навесні 2019 року, відвідавши для цього Ігоря Коломойського, а також майбутнього помічника президента Сергія Шефіра.

      Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?Лев Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).

      Ігор Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини США Кримінальні новини Гроші Володимир Зеленський Дональд Трамп Бізнес Розслідування
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