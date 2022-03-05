Інформація про зґвалтування окупантами 11 дівчат і жінок у Херсоні – фейк

У чатах місцевих мешканців Херсона почала ширитися новина про те, що російські окупанти вдаються до ґвалтувань місцевих жінок. Ця інформація не підтвердилась.

Жодних звернень до медзакладів міста не надходило. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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Інформація про зґвалтування окупантами 11 дівчат і жінок у Херсоні є фейком. Жодних звернень до медичних закладів міста, зокрема до лікарні імені Карабелеша, не було,

– зазначив Лагута.

Також, за його словами, немає загиблих внаслідок зґвалтування.

Глава ОДА вважає, що так окупанти хочуть навести ще більше паніки серед мирного населення та повністю дестабілізувати ситуацію в області.

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