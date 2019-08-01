Інформація про заяву Богдана про звільнення схожа на анекдот, – журналіст Бутусов

Інформація про написання заяви Андрієм Богданом про звільнення з посади голови офісу Президента "у разі виникнення бажання" поки схожа на анекдот.

"Коли йдуть, то "бажання" виникло і оформлено. І так не пишуть", – зауважив журналіст Юрій Бутусов.

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Зауважимо, що в заяві на звільнення Богдана, яку 24 канал отримав з власних джерел, мовиться, що він просить звільнити його з посади за власним бажанням з моменту бажання.

Чутки про відставку Богдана йдуть регулярно, зазначив Бутусов. Кажуть, що ймовірне його переміщення на іншу посаду, по контролю силових структур, фіскальних органів. Що це може бути зроблено як символічний жест напередодні візиту президента до США.

Але в будь-якому разі, на цей момент Богдан зберігає близькість до президента і величезний вплив, нічого схожого на розрив і охолодження відносин непомітно. Сьогодні, за даними джерел "Цензор.Нет", цілий день у звичайному режимі Богдан провів в ОП разом із Зеленським,

– написав журналіст.

Він звернув увагу, що керівництво партії "Слуга народу", близькі співробітники Зеленського, інформацію про відставку Богдана взагалі не підтверджують. Це, на думку Бутусова, свідчить про те, що викид інформації про заяву – спонтанний, жодних системних змін к команді Зеленського не відбулося.

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Фото заяви Богдана про відставку / Фото 24 каналу

Що відомо про Андрія Богдана? Юрист за освітою родом зі Львова спершу працював в адвокатських фірмах. А потім вирішив спробувати свої сили в парламенті. Так, у 2007 році Богдан балотувався до Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона", а в 2014 році – за списками "БПП "Солідарність" (партія скасувала реєстрацію Богдана як кандидата).



Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.



З початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента. З того моменту Богдан усюди супроводжує Зеленського.