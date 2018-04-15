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Інформація Росії про виготовлення "Новачка" на Заході – це відволікання, – МЗС Нідерландів

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У МЗС Нідерландів назвали відволіканням заяву РФ про виготовлення
У МЗС Нідерландів назвали відволіканням заяву РФ про виготовлення "Новичка" на Заході / unian

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів прокоментували заяву Росії про те, що "Новачок", яким отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, виготовили на Заході.

Про це пише De Telegraaf.

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З Росії постійно надходить потік дезінформації. Інформація про виготовлення "Новачка" на Заході є просто відволіканням,
– сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок у інтерв'ю виданню.

Додамо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у англійському Солсбері отруїли токсичним хімікатом BZ, який був на озброєнні у Великобританії та США, а також деяких інших країнах НАТО. За словами Лаврова, Москва отримала на умовах анонімності зі швейцарського центру радіологічного та хімікорадіологічного аналізу в місті Шпіц результати дослідження зразків із Солсбері.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Нідерланди Великобританія Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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