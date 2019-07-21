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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Наступ Медведчука, піар-концерт Зіброва і нахабні плани Угорщини: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як зупинити Медведчука, що стало причиною посилення військових дій на Донбасі та чому угорські чиновники їдуть на Закарпаття.

      1. Територіальні претензії Угорщини до України можуть вилитися у трагічні події


      Днями вітчизняне МЗС звернулося до компетентних органів України з проханням дати правову оцінку відвідування Закарпатської області міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

      Про конфлікт інтересів України та Угорщини читайте тут.

      2. Бійці ЗСУ влаштували бойовикам справжнє пекло


      Незважаючи на пропозиції перестати стріляти, відведення військ та політичні загравання із окупантами, зараз ситуація на фронті напружена, а для путінських найманців дуже печальна.

      Перебіг подій фронті – більше тут.

      3. У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"


      У Старобільську на Луганщині під час концерту Зіброва на підтримку кандидата в депутати по 113 округу Володимира Струка відбулася акція протесту.

      Все про парламентські вибори.

      4. На Донбас повертається масштабна війна: ризики України і плани Росії


      Майже одразу після президентських виборів ситуація на лінії фронту почала поступово погіршуватись.

      Читайте більше про відносини України та Росії.

      5. Медведчук не зупиниться на досягнутому


      Інформаційний наступ, який почав Медведчук, має логічне продовження.

      Хто такий Віктор Медведчук та що про нього відомо

      Читайте також: "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality

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      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Війна на Донбасі Публікації Віктор Медведчук Новини Закарпаття Угорщина
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