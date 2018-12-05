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      Ініціатива щодо підвищення тарифів УЗ свідчить про небажання керівництва вести діалог з бізнесом

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / dniprograd.org

      Ініціатива УЗ стосовно щоквартального автоматичному підвищення тарифів свідчить про небажання її керівництва вести діалог з бізнесом.

      Про це йдеться в матеріалі "Клієнт завжди неправий: "Укрзалізниця" готує бізнесу підвищення тарифів".

      "Ініціатива УЗ про щоквартальне автоматичне підвищення тарифів свідчить про небажання її керівництва вести діалог з бізнесом – оскільки зараз будь-яке підвищення тарифів потребує обговорення, врахування зауважень та пропозицій великих відправників і одержувачів. А вони весь час наполягають на цільовому використання додаткових доходів УЗ, отриманих від підвищення тарифів. Мова йде про те, щоб ці "зайві" мільярди гривень не розчинялися в бюджеті залізничників, немов у бездонній бочці, а використовувалися під конкретні проекти", – повідомляється в матеріалі.

      Автор матеріалу Ігор Воронцов наводить приклад особливої актуальності питання модернізації залізничного перегону "Камиш-Зоря – Волноваха", через який йде постачання сировиною маріупольських металургійних комбінатів ім. Ілліча і "Азовсталь".

      "Через події в Керченській протоці велика ймовірність того, що логістика по Азовському морю буде заблокована або важка – і тоді металургам необхідно перенаправляти відвантаження готової продукції на чорноморські порти. Зробити це неможливо без розширення пропускної здатності ділянки "Камиш-Зоря – Волноваха", інакше Україна втрачає 1,5% ВВП через зниження завантаження потужностей маріупольських комбінатів", – наголошується в матеріалі.

      Як зазначає Воронцов, залізничники можуть замість цього проекту витратити додаткові мільярди від автоматичної "індексації" на підвищення зарплати і премії керівництву.

      "Зробити це набагато важче, якщо в ході консультацій з бізнесом доводиться брати на себе певні зобов'язання перед клієнтами. Очевидно, що монополісту було б набагато приємніше витрачати кошти на власний розсуд – але так не повинно бути в принципі", – резюмує Воронцов.

      Теги: Тарифи Укрзалізниця металургія Фінанси Гроші
      Джерело: 24 Канал
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