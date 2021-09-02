Перші охочі поговорити з народом звернулися до Центральної виборчої комісії ще у травні. Серед питань – тарифи на газ, продаж сільськогосподарських земель, велика приватизація, легалізація грального бізнесу та канабісу.

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Чому трапився перший скандал

Вже через місяць розгорівся і перший скандал – реєструвати одне з питань прийшли представники фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

11 тисяч людей, які увійшли в ініціативну групу по проведення референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі, а потрібно лише 60, згідно з законом. Усе це було проігноровано,

– заявила Тимошенко.

Втім, попри нападки Тимошенко на членів ЦВК, у реєстрації їм відмовили, відповідно до закону. Їх банально випередили.



Юлія Тимошенко була незадоволена відмовою у реєстрації / Фото "Батьківщини"

Формально на той момент вже впродовж місяця щодо того ж питання мала збирати підписи ініціативна група з Дніпропетровської області. Ще 4 подібні групи вже збирали їх щодо інших резонансних питань.

Кожна з них мала зібрати по 3 мільйони підписів – мінімум по 100 тисяч у кожній області за 90 днів. Однак це потрібно було зробити до закінчення терміна – 12 серпня.

Жодна ініціативна група не зібрала підписів, документів до ЦВК не надійшло. Відповідно до закону, ЦВК припинила ініціативу. Після цього прийшли нові повідомлення про збори, на які знову винесли схожі питання,

– розповів член ЦВК Павло Любченко.

Цього разу вже були мешканці Запорізької області, які теж групами по приблизно 60 осіб обнулили ще один термін збору підписів – вже до 24 листопада. Це має вкрай підозрілий вигляд.

За словами Любченка, виникало запитання, чи не є такі дії зловживанням права. Однак законодавчих підстав, аби обмежити право громадян виносити одне й те ж саме питання на референдум, у ЦВК немає.

ЦВК не може контролювати збір підписів

Центральна виборча комісія не може контролювати й процес збору підписів. Залишається лише чекати їх на перевірку від вже нових ініціативних груп. Поки підписи збирають, ті ж самі питання реєструвати заборонено.

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Як заявляють у Громадянській мережі ОПОРА, якщо підписи бодай з однієї з цих ініціатив не зберуть знову, це вже нагадуватиме політичну технологію блокування, яка підриває довіру до самого референдуму.

Ми можемо по-різному ставитись до питань з соціально-економічних дражливих сфер, які ініціює одна з парламентських політичних сил, можемо не сприймати саму парламентську політичну силу, але є конституційне право громадян,

– заявив аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев.

Право українців чи політична воля

Право українців на референдум законодавчо гарантувала чинна влада. Усе ніби й відбувається у законному полі, але не варто бути наївним.

"Усі прекрасно розуміють, що без політичної волі реально впливових суб'єктів ніхто б в Дніпропетровській чи Запорізькій області не збирався б з цими групами", – заявив Клюжев.

Об'єктивно для збору такої кількості підписів потрібні гроші та ресурси, так само як і для блокування ініціативи. За словами експертів, це першочергово є проблемою політичної культури й не тільки в Україні.



Право українців на референдум гарантувала чинна влада / Фото 24 каналу

Ключі від проведення такого масового дійства як вседержавний референдум завжди у чинної влади – більшості, попри гучні заяви про глас народу. Опозиція завжди, попри праведний гнів, розуміє це й заробляє електоральні очки.

"Дозволять раптом всеукраїнський референдум – чудово. Заборонять – чудово. Він якщо й буде використаний одноразово чи кількаразово у найближчі десятиліття чи п'ятнадцятиліття, то це в рамках лише політичної боротьби між суб'єктами", – заявив директор програм практичної політики Інституту Політичної Освіти Олександр Солонтай.

Для того, щоб політичні технології не застосовували до народних ініціатив, треба усім дорослішати у сфері політичної культури й не допускати такого нехтування законами.