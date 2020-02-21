Ініціатори запровадження мит на імпорт палива з РФ мовчать про наслідки для населення, – експерт

Впровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням із РФ призведе до погіршення соціального рівня життя населення України і вдарить по вітчизняній економіці.

Про це йдеться у листі об’єднання "Укрметалургпром" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова.

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали запровадження мит на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі надіслали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування". Група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яка має частки у перших двох компаніях, з іншими учасниками ринку вимагає 25-відсоткового мита на імпорт російського палива.

У листі "Укрметалургпрому" до Милованова йдеться про те, що аргументи виробників нафтопродуктів не витримують жодної критики експертного середовища, а підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну просто нема.

"Протягом 2015-2019 рр. об’єми виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ щороку збільшуються в середньому на 9%; загальний приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ за останні 5 років становить 40%. Приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ у 2019 р. пришвидшився, і у 2-му півріччі 2019 р. підприємство виробило на 13% більше від об’ємів 1-го півріччя 2019 р.", – говориться у зверненні до міністра.

При цьому, зазначають експерти, протягом 2018-2019 рр. об’єми імпорту дизельного палива з Російської Федерації знизилися на 8%. Падіння об’ємів імпорту дизельного палива з Російської Федерації у 2019 р. пришвидшилося, і у II півріччі 2019 р. з РФ імпортували на 20% менше у порівнянні з I півріччям 2019 р.

"Ці факти абсолютно не корелюють з аргументацією, яку наводять заявники. ЗМІ повідомляють, що основним доказом, який наводять заявники, є наявність у РФ механізму “від’ємного акцизу”. Однак цей механізм був запроваджений у РФ лише з 1 січня 2019 г., і, якщо проаналізувати вищенаведені факти, то його наслідки мали позитивний ефект для основного українського виробника дизельного палива та негативний ефект для імпорту дизельного палива з РФ до України", – йдеться у листі.

Зважаючи на це, "Укрметалургпром" просить Милованова відмовити заявникам у розслідуванні, оскільки запровадження таких мит поглибить кризу в гірничо-металургійному комплексі України та призведе до погіршення соціального рівня життя населення України.