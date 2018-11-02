Інфекційні хвороби можуть бути небезпечними тим, що хворий може передавати інфекцію іншим людям ще навіть до перших проявів самої хвороби. Скільки триває інкубаційний період хвороб та скільки часу хворий є "заразним" – далі в інфографіці.

Тривалість періоду, протягом якого людина вважається "заразною" залежить від самої хвороби та збудника. Наприклад, заразність кіру утримується до 10 днів від початку висипань, а от заразність інфекційного мононуклеозу може утримуватись аж до року після захворювання.

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Крім того, для багатьох захворювань вже під час інкубаційного періоду, коли людина уже заразилася вірусом, але ще добре почувається і не має жодних зовнішніх симптомів хвороби, збудник може виділятися й передаватися іншим. Наприклад, хворий на гепатит А може заразити оточуючих за 10-12 днів до перших явних проявів захворювання.

Більше про кожну інфекційну хворобу – дивіться в інфографіці.



Інфекційні хвороби: скільки часу людина заразна