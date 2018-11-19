15:57
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Innovationen Tower: як виглядає і чим вражає найвищий житловий хмарочос Стокгольма

      777 Читать новость на русском

      У столиці Швеції Стокгольмі урочисто відкрилась вежа Innovationen, спроектована архітектурним бюро відомого нідерландського архітектора Рема Колгаса ОМА.

      125-метровий житловий хмарочос став найвищою будівлею Стокгольма, пише dezeen.

      Читайте також: 7 сучасних архітектурних див України, які має побачити кожен

      Він складається зі 182 модульних блоків, а кожен з них у свою чергу із квартир-комірок, які нагадують соти.

      хмарочос Стокгольм
      Хмарочос Innovationen Tower став найвищою будівлею Стокгольма

      Площа квартир коливається від 44 до 271 метрів квадратних, а в конструкції будівлі чергуються еркерні вікна та втоплені тераси

      Стокгольм хмарочос
      Квартири у житловому хмарочосі Innovationen Tower

      У будівлі також передбачений власний кінотеатр, кімната для обіду, гостьова квартира, тренажерний зал та сауна, а також магазини на першому поверсі.

      Теги: Новини нерухомості Фотоновини дизайн Швеція Теракт у Стокгольмі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      УПЦ МП: чия контора і які її масштаби
      сьогодні , 15:14 УПЦ МП: чия контора і які її масштаби
      Блог Соцмережі 510
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сьогодні , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 316
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      сьогодні , 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      Юліана Вінтюк 9474
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сьогодні , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 2038
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Скрипаль "злив" розвідці Британії весь телефонний довідник ГРУ Росії, – ЗМІ
       10 березня , 18:30
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук