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Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge

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Huawei сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
Huawei сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge / Соцмережі

Швидка зарядка Super Charge вже стала фішкою Huawei, і зараз китайська компанія готує нове покоління цієї технології. Таким чином, всього за 30 хвилин Ви матимете змогу зарядити свій телефон до 90%.

Про це повідомляє ресурсу CNMO.

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Зазначається, що у базі даних сертифікаційного бюро 3C (China Compulsory Certification) було помічено новий блок живлення Huawei з номером моделі HW-100400C00.

Huawei, зарядка, Super Charge. смартфони, гаджети
Huawei готується до випуску нового покоління швидкої зарядки Super Charge

Так, відповідно до документації, його потужність становить 40W (10V/4A). До слова, у флагмані Huawei P20 Pro в комплекті йде адаптер на 22W.

Ще у 2016 році компанія представила смартфон Honor Magic з підтримкою швидкої зарядкою 5V/8A, за допомогою якої можна зарядити акумулятор ємністю 2900 мАг за 45 хвилин. Нове ж покоління Super Charge зможе майже повністю (на 90%) зарядити Ваш смартфон всього за 30 хвилин.


Технічні дані Huawei Super Charge

Очікується, що таку технологію матимуть смартфони Huawei Mate 20 серії та вона вийде у світ уже в жовтні 2018 року.

До слова, українці TechNovator розробили унікальну бездротову зарядку, яка заряджає смартфон за допомогою електромагнітних хвиль і працює в радіусі 5 метрів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Розробки Huawei
Джерело: 24 Канал
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