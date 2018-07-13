Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge

Швидка зарядка Super Charge вже стала фішкою Huawei, і зараз китайська компанія готує нове покоління цієї технології. Таким чином, всього за 30 хвилин Ви матимете змогу зарядити свій телефон до 90%.

Про це повідомляє ресурсу CNMO.

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Зазначається, що у базі даних сертифікаційного бюро 3C (China Compulsory Certification) було помічено новий блок живлення Huawei з номером моделі HW-100400C00.



Huawei готується до випуску нового покоління швидкої зарядки Super Charge

Так, відповідно до документації, його потужність становить 40W (10V/4A). До слова, у флагмані Huawei P20 Pro в комплекті йде адаптер на 22W.

Ще у 2016 році компанія представила смартфон Honor Magic з підтримкою швидкої зарядкою 5V/8A, за допомогою якої можна зарядити акумулятор ємністю 2900 мАг за 45 хвилин. Нове ж покоління Super Charge зможе майже повністю (на 90%) зарядити Ваш смартфон всього за 30 хвилин.



Технічні дані Huawei Super Charge

Очікується, що таку технологію матимуть смартфони Huawei Mate 20 серії та вона вийде у світ уже в жовтні 2018 року.

До слова, українці TechNovator розробили унікальну бездротову зарядку, яка заряджає смартфон за допомогою електромагнітних хвиль і працює в радіусі 5 метрів.

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