Про затримання зловмисника повідомили 14 липня. Інцидент трапився на проспекті Небесної сотні.

Інший випадок Побили до крові та вкрали гроші: в Одесі жорстоко пограбували перехожого



Правоохоронець і затриманий за пограбування кіоску / Фото Нацполіції

Притиснув ніж до шиї

Потерпілій 33 роки, а зловмиснику – 28.

Чоловік постукав у двері торговельного павільйону.

Продавчиня відчинила, щоб віддати покупцю товар.

Слідчі вважають, що після цього він зайшов у кіоск.

Зловмисник притиснув до шиї жінки ніж.

Чоловік, ймовірно, забрав 14 тисяч гривень і 2 мобільні телефони.

Загальна вартість ґаджетів – 6 тисяч гривень.

Згодом у нього вилучили ці речі.



Вилучені речові докази / Фото Нацполіції

Місце злочину та обшуки в підозрюваного: відео Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Вони оголосили йому підозру за статтею про розбій, поєднаний із проникненням у приміщення. Вона передбачає від 7 до 12 років в'язниці.



Затриманий під час обшуку в його помешканні / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! У Кривому Розі 1 червня місцевий житель скоїв жорстокий розбійний напад на магазин. Спершу він побив продавчиню молотком по голові, а потім порізав їй горло ножем. На щастя, потерпіла вижила, однак її госпіталізували у важкому стані. Він викрав лише кілька сотень гривень, жуйки, запальнички та інші товари.