Про затримання зловмисника повідомили 14 липня. Інцидент трапився на проспекті Небесної сотні.

Інший випадок Побили до крові та вкрали гроші: в Одесі жорстоко пограбували перехожого

YouTube video player
Правоохоронець і затриманий за пограбування кіоску / Фото Нацполіції

Притиснув ніж до шиї

  • Потерпілій 33 роки, а зловмиснику – 28.
  • Чоловік постукав у двері торговельного павільйону.
  • Продавчиня відчинила, щоб віддати покупцю товар.
  • Слідчі вважають, що після цього він зайшов у кіоск.
  • Зловмисник притиснув до шиї жінки ніж.
  • Чоловік, ймовірно, забрав 14 тисяч гривень і 2 мобільні телефони.
  • Загальна вартість ґаджетів – 6 тисяч гривень.
  • Згодом у нього вилучили ці речі.

пограбування кіоску з ножем Одеса
Вилучені речові докази / Фото Нацполіції

Місце злочину та обшуки в підозрюваного: відео Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Вони оголосили йому підозру за статтею про розбій, поєднаний із проникненням у приміщення. Вона передбачає від 7 до 12 років в'язниці.

пограбування кіоску з ножем Одеса
Затриманий під час обшуку в його помешканні / Фото Нацполіції