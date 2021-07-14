Іноземець пограбував продавчиню кіоску в Одесі: налетів із ножем – відео

Громадянин країн Закавказзя пограбував продавчиню кіоску в Одесі. Він удав, що хоче придбати цигарки, а потім погрожував жінці ножем.

Про затримання зловмисника повідомили 14 липня. Інцидент трапився на проспекті Небесної сотні.

Інший випадок Побили до крові та вкрали гроші: в Одесі жорстоко пограбували перехожого



Правоохоронець і затриманий за пограбування кіоску / Фото Нацполіції

Притиснув ніж до шиї

Потерпілій 33 роки, а зловмиснику – 28.

Чоловік постукав у двері торговельного павільйону.

Продавчиня відчинила, щоб віддати покупцю товар.

Слідчі вважають, що після цього він зайшов у кіоск.

Зловмисник притиснув до шиї жінки ніж.

Чоловік, ймовірно, забрав 14 тисяч гривень і 2 мобільні телефони.

Загальна вартість ґаджетів – 6 тисяч гривень.

Згодом у нього вилучили ці речі.



Вилучені речові докази / Фото Нацполіції

Місце злочину та обшуки в підозрюваного: відео Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Вони оголосили йому підозру за статтею про розбій, поєднаний із проникненням у приміщення. Вона передбачає від 7 до 12 років в'язниці.



Затриманий під час обшуку в його помешканні / Фото Нацполіції