Іноземець пограбував продавчиню кіоску в Одесі: налетів із ножем – відео
14 липня 2021 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
Громадянин країн Закавказзя пограбував продавчиню кіоску в Одесі. Він удав, що хоче придбати цигарки, а потім погрожував жінці ножем.
Про затримання зловмисника повідомили 14 липня. Інцидент трапився на проспекті Небесної сотні.
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Правоохоронець і затриманий за пограбування кіоску / Фото Нацполіції
Притиснув ніж до шиї
- Потерпілій 33 роки, а зловмиснику – 28.
- Чоловік постукав у двері торговельного павільйону.
- Продавчиня відчинила, щоб віддати покупцю товар.
- Слідчі вважають, що після цього він зайшов у кіоск.
- Зловмисник притиснув до шиї жінки ніж.
- Чоловік, ймовірно, забрав 14 тисяч гривень і 2 мобільні телефони.
- Загальна вартість ґаджетів – 6 тисяч гривень.
- Згодом у нього вилучили ці речі.
Вилучені речові докази / Фото Нацполіції
Місце злочину та обшуки в підозрюваного: відео Нацполіції
Що загрожує за такий злочин
Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Вони оголосили йому підозру за статтею про розбій, поєднаний із проникненням у приміщення. Вона передбачає від 7 до 12 років в'язниці.
Затриманий під час обшуку в його помешканні / Фото Нацполіції