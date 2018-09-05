Іноземець на машині прорвався через польсько-український кордон: фото

У середу, 5 вересня, на прикордонному пункті пропуску "Краківець", що на Львівщині, чоловік на автомобілі зі швейцарською реєстрацію намагався прорватися через польсько-український кордон.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Як зазначили у Державній прикордонній службі, збивши шлагбаум, автівка продовжувала швидко рухатися. Автомобіль зупинили працівники поліції на виїзді з прикордонного пункту пропуску.



Автомобіль збив шлагбаум на кордоні

"Попередньо встановлено, що чоловік є іноземцем, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю", – прокоментували у ДПСУ.



Іноземець намагався прорватися через польсько-український кордон

До слова, 1 вересня сумські прикордонники затримали громадянина Молдови, який у багажнику вирішив перевезти свого співвітчизника з Росії через кордон.