Іноземець на машині прорвався через польсько-український кордон: фото
У середу, 5 вересня, на прикордонному пункті пропуску "Краківець", що на Львівщині, чоловік на автомобілі зі швейцарською реєстрацію намагався прорватися через польсько-український кордон.
Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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Як зазначили у Державній прикордонній службі, збивши шлагбаум, автівка продовжувала швидко рухатися. Автомобіль зупинили працівники поліції на виїзді з прикордонного пункту пропуску.
Автомобіль збив шлагбаум на кордоні
"Попередньо встановлено, що чоловік є іноземцем, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю", – прокоментували у ДПСУ.
Іноземець намагався прорватися через польсько-український кордон
До слова, 1 вересня сумські прикордонники затримали громадянина Молдови, який у багажнику вирішив перевезти свого співвітчизника з Росії через кордон.