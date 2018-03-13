Іноземець намагався переправити українок до борделю в Німеччину
На Львівщині Національна поліція України затримала іноземця, який намагався переправити українок до борделю в Німеччину.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
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"Зловмисник вербував жінок для роботи в нічному клубі, де займав посаду директора. Переправляли дівчат через кордон на автомобілі його поплічники – сімейна пара", – йдеться у повідомленні поліції.
Зловмисника затримали, всі обставини події встановлюються.
Зловмисник вербував українок для роботи в нічному клубі
Джерело: 24 Канал
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