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      Іноземець намагався продати українок у сексуальне рабство: фото та відео

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      Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався вивезти українок
      Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався вивезти українок / od.npu.gov.ua

      Правоохоронці затримали бельгійця на кордоні України в пункті пропуску "Краківець". Іноземець намагався вивезти з України трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років.

      36-річний вербувальник через мережу Інтернет підшуковував для місцевих борделів молодих жінок з України, повідомили у Нацполіції. Зловмисник відбирав жінок за фотографіями.

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      За надання сексуальних послуг іноземець обіцяв 200 євро за годину. Усі витрати, пов’язані з виїздом жінок до Бельгії, зловмисник брав на себе. Обіцяв відшкодувати кошти з їхньої першої зарплатні.

      сексуальне рабство
      Затриманий зловмисник

      Правоохоронці затримали бельгійця та вилучили у нього телефони, банківські картки, записну книжку, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.

      сексуальне рабство
      Іноземець намагався перевезти через кордон 3 українок

      Наразі відкрито кримінальне провадження за торгівлю людьми та тривають слідчі дії. Ймовірно, що до злочину причетні й інші порушники.

      Правоохоронці затримали іноземця, який намагався продати українок у сексуальне рабство: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Одеси Новини Львова Торгівля людьми
      Джерело: 24 канал
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