Іноземець намагався продати українок у сексуальне рабство: фото та відео

Правоохоронці затримали бельгійця на кордоні України в пункті пропуску "Краківець". Іноземець намагався вивезти з України трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років.

36-річний вербувальник через мережу Інтернет підшуковував для місцевих борделів молодих жінок з України, повідомили у Нацполіції. Зловмисник відбирав жінок за фотографіями.

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За надання сексуальних послуг іноземець обіцяв 200 євро за годину. Усі витрати, пов’язані з виїздом жінок до Бельгії, зловмисник брав на себе. Обіцяв відшкодувати кошти з їхньої першої зарплатні.



Затриманий зловмисник

Правоохоронці затримали бельгійця та вилучили у нього телефони, банківські картки, записну книжку, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.



Іноземець намагався перевезти через кордон 3 українок

Наразі відкрито кримінальне провадження за торгівлю людьми та тривають слідчі дії. Ймовірно, що до злочину причетні й інші порушники.

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