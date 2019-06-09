Іноземець розбився на смерть на авто у Києві: його пасажири – у лікарні

На Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП за участю водія-іноземця. У результаті чоловік загинув на місці. Крім того, постраждали четверо його пасажири. Подія трапилася увечері 8 червня.

За попередньою інформацією від поліції Києва, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням, відтак його автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації не зміг вписатися у поворот і виїхав за межі проїзної частини. У підсумку машина спершу в’їхала у металевий відбійник, а потім – у прибудову на парковці одного з торгових центрів.

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Внаслідок ДТП 24-річний чоловік загинув на місці. У поліції кажуть, що він є громадянином іншої держави, однак якої саме, правоохоронці не уточнили. Також внаслідок аварії постраждали пасажири авто, двоє хлопців і двоє дівчат віком від 21 до 27 років – вони зазнали травм різних ступенів тяжкості, тому їх госпіталізували. Водночас на місці працювали слідчі, кілька патрулів поліції та співробітники ДСНС.

За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Крім того, у винуватця ДТП можуть забрати права терміном до трьох років.

Наслідки смертельної ДТП за участю водія-іноземця на Столичному шоче в Києві / Фото видання "Інформатор"

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Водночас слідчі призначили відповідні експертні дослідження, за результатами яких має бути з’ясовано причини аварії та швидкість, з якою рухався автомобіль.

Відео з місця смертельної ДТП на Столичному шосе у Києві:

Ще одна гучна ДТП нещодавно сталася на Рівненщині на трасі Київ – Чоп. Тут зіткнулися вантажівка, мікроавтобус із 15 людьми всередині та легковий автомобіль. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждав лише водій вантажного авто – його доправили до лікарні.