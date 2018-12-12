Іноземні газовидобувні компанії очікують на рішення держави щодо УРП

Іноземні інвестори з числа найбільших нафтогазовидобувних компаній готові інвестувати в українські родовища та очікують на позитивне рішення держави, яка має ухвалити рішення про проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП).

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Роман Опімах, зазначивши, що уряд та Верховна Рада вже створили низку сприятливих умов для приходу нових інвесторів у газовидобувну галузь.

За словами пана Опімаха, механізм УРП приваблює потенційних інвесторів гарантіями з боку держави. Тому міжнародні інвестори зацікавлені у розробці 12 ділянок, які підготувало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України для проведення конкурсів на контракти за угодами про розподіл продукції.

"Сьогодні є 12 ділянок, підготовлених до підписання угод про розподіл продукції. За інформацією Міненерговугілля, конкурсні умови за двома з них вже готові і Уряд повинен скоро їх оголосити. Ці проекти ми підтримуємо всією галуззю", – заявив Роман Опімах.

Інформацію про готовність розпочати роботи на нових ділянках та очікування позитивного рішення від української держави з боку іноземних інвесторів підтверджує і заступник директора Департаменту пошуку та видобутку нафти і газу компанії Nafta (Словаччина) Мартін Словак.

За словами пана Словака, який з 2013 року є керівником нафтогазових проектів в західному регіоні України, компанія Nafta підтримує курс України на досягнення енергетичної незалежності та готова надати українському Уряду гарантію щодо повного та своєчасного виконання програми робіт відповідно до підписаної угоди.

"Ми понад 5 років працюємо в Україні та підтримуємо курс на збільшення власного видобутку вуглеводнів для досягнення енергетичної незалежності від російських енергоносіїв. Ми переконані, що для реалізації енергетичного потенціалу Україна потребує як багатомільйонних інвестицій, так і новітніх технологій видобутку нафти та газу, які можуть принести в країну міжнародні інвестори з Європи та США. Тому ми очікуємо на позитивне рішення української влади щодо укладення угод про розподіл продукції, яке сприятиме розвитку газовидобувної галузі та всього енергетичного сектору вашої країни", – зазначив Мартін Словак.

Нагадаємо, під час свого візиту міністр енергетики США Рік Перрі відзначав великий потенціал України для швидкого розвитку енергетичного сектору та досягнення енергонезалежної від Росії за умови, що Уряд проводитиме політику прозорості та вільних ринків, щоб прискорити економічне зростання країни. На думку Перрі, одним з найефективніших інструментів для залучення іноземних інвестицій є Угоди про розподіл продукції між державою та інвесторами, оскільки вони надають інвесторам найбільші гарантії з боку держави.