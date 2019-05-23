Іноземні інвестори негативно оцінили перші призначення Зеленського

Президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала заявив, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України.

Таку думку він висловив під час форуму "Реанімаційного пакету реформ".

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Фіала наголосив, що чим більше серед призначень буде людей з орбіти олігарха, тим складніше українські корпорації і уряд залучатимуть гроші в Україну.

Зазначимо, що найбільше занепокоєння у експертів викликало призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента. Інвестори сумніваються, що людина, яка діяла на благо Коломойського змінить свій курс і почне працювати на благо країни.

За словами Фіали, він поки не бачить, хто в Адміністрації Президента буде відповідати за роботу з бізнесом або за економічну політику. У той же час він додав, що Україні вкрай необхідно залучити хоча б один транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року.