Іноземні лідери проігнорували як інавгурацію Путіна, так і святкування 9 травня в Росії

Як і минулого року, на святкування завершення Другої світової війни до Росії прибуло обмаль світових лідерів, а на інавгурацію російського президента – приїхали представники лише двох країн.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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7 травня у Москві відбулася інавгурація обраного президентом Росії Володимира Путіна. Цьогорічна церемонія мала камерний і закритий характер. З поважних іноземних гостей на ній був присутній екс-канцлер ФРН, а нині вищий функціонер Nord Stream AG і "Роснафти" Герхард Шредер. Також очікувалося прибуття колишнього прем'єр-міністра Італії і лідера партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі, але він так і не приїхав.

Газета "Московский комсомолец" писала щодо запрошених гостей таке: "Вже стало відомо, що на урочистий захід у Москві не був запрошений президент Сербії Александр Вучич. Але 7 травня Вучич перебуватиме з візитом в Туреччині, де запланована його зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Звідси можна зробити висновок, що Ердогана також у Кремлі в цей час не буде".

"Цікаво, що деякий час тому ЗМІ стверджували, нібито президент Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорад Додік отримав запрошення з Москви. Незалежно від того, правда це чи ні, Додік, швидше за все, залишиться на батьківщині, оскільки в Республіці Сербській у цей час відзначають традиційне свято Слави. Крім того, глава уряду Австрії Себастьян Курц не приїде на інавгурацію обраного президента Росії. У відомстві федерального канцлера пояснили це нестачею часу. Також досі точно не відомо чи будуть особисто вітати російського президента 7 травня лідери Білорусії і Казахстану", – йшлося в публікації.

Що ж стосується 9 травня, то цього дня до Москви прибули лише двоє іноземних лідерів – президент Сербії Александр Вучич та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Втім, це все одно краще за минулорічне представництво, коли Росію відвідав лише президент Молдови Ігор Додон.

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