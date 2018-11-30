Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Криму – МЗС

У міністерстві закордонних справ заявили, що іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Водночас у МЗС зазначили, що з приводу цього питання були "гарячі дебати". Однак, українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE — Christopher Miller (@ChristopherJM) 30 листопада 2018 р.

До слова, 30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом. 29 листопада Державна прикордонна служба України повідомила, що для іноземців закритий в’їзд до анексованого Росією Криму у зв’язку з воєнним станом.

Нагадаємо, що 24 канал повідомляв, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.