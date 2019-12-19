Іноземці куплять максимально дорого, – експерт про переваги ринку землі в Україні

Про переваги законопроєкту щодо ринку землі та коли Верховна Рада прийме його – в програмі 24 каналу "Політична анатомія" розповіли радник прем’єр-міністра України з питань економічної політики Олексій Мушак, президент Асоціації виробників Олександр Громико та народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Олексій Мушак: В Україні найкраща земля, але вона не генерує національне багатство так, як вона повинна була б генерувати.

До слова: Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа

Увесь експорт України – менший, ніж експорт вина в регіоні Бордо у Франції. Ми експортуємо дуже низьку додану вартість. Два роки в Україні рекордний врожай, але питання залишається – чи рекордні заробітки аграріїв.

Світ рухається далі. Наприклад, в Україні хороша земля, а в Бразилії і Аргентині – два чи три врожаї на одній і тій самій території. Земельна реформа не тільки про купівлю-продаж землі. Це жахливе спрощення. В реформі йдеться про те, що ми починаємо грати в довгу гру і замість того, щоб вирощувати соняшник, вирощуємо яблука, полуницю і таке інше.

Для українців земля пронизана всією історією. Земля для нас має сакральне значення. Заборона торгувати землею призвела до того, що земля виснажується, якість погіршується.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі? Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.



Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.



Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Олександр Громико: Хто стоїть за цими протестами. От я там був, і мене здивувало, що там протестанти стоять не лише проти землі. Там об’єднались одразу декілька груп – були через закон про ЗМІ, були ФОПи і "євробляхарі". Я думаю, що це сусідство і вони один з одним спілкуються. Треба дати більше сил і більшу кількість людей.

Що відомо про протест під Радою? Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагали не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Між протестувальниками та поліцією навіть відбулись сутички, у ході яких було чутно гучні вибухи.



Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



В результаті, 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.

У понятті ринку землі є дуже багато міфів, які було створено за дуже багато років. Основний міф, що прийдуть якісь буржуї і все відберуть. Насправді, сюди прийдуть іноземці і куплять її максимально дорого. То нам треба буде ще спасибі сказати.

Є ті, які за ринок землі, але кажуть, що проти того, щоб продавати іноземцям. Або є ті, які за ринок землі, але, щоб продавати по 10 тисяч гектарів, а не по 100 тисяч гектарів. От ділять навіть ті, які за ринок землі на кілька категорій. Я в цій ситуації ліберал. Я вважаю, що Україна, як ніколи, гостро потребує інвестицій. Довгих інвестиціях, коли сюди зайде долар, поміняється на гривню і назад вже не піде, бо він вложився в землю. Земля це той товар, який не можна, як дерево, вивести за кордон.

Якщо ми йдемо в Європу, то де взагалі у світі нема вільного ринку землі. Коли починаєш перелічувати – Куба, Венесуела, Північна Корея – волосся дибом стає.



Країни, у яких заборонено продавати землю / Інфографіка 24 каналу

Олександр Качура: У 2019 році процес розгляду законопроєкту щодо ринку землі ще не буде завершений. В наступному році проголосуємо, приймемо. В такому плавному режимі будуть розглядатися правки, а потім вноситися в зал. Це зовсім не критично. Ринок землі відкривається через рік. За цей час буде підготовлена відповідно інша нормативна законодавча база. Буде проведена робота Кабміну.

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