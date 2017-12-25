Іноземці-наркомани, намагаючись втекти від поліції, скоїли гучну ДТП під Києвом

У містечку Вишневе, що під Києвом, двоє грузинів під впливом наркотиків виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком і 11-річну дівчинку. Наразі усі потерпілі перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області на своїй сторінці у Facebook, наразі мати та її півторарічний малюк перебувають лікарні, а за школяркою, яка отримала тілесні ушкодження, також пильно стежать медики.

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За словами правоохоронців, причиною ДТП стало те, що зловмисники намагалися відірватися від поліції, що їх переслідувала.

Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру у патрульних. Було вирішено перевірити документи – в салоні було двоє. Побачивши поліцейських, водій іномарки на заборонений сигнал світлофора виїхав на зустрічну смугу та почав тікати. Попереду підозрювані помітили автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися, машина виїхала на тротуар, де і сталася трагедія,

– зазначають у поліції.

Крім того, прес-служба ГУНП у Київській області зазначила, що опісля інциденту розлючений натовп свідків ледь не вчинив самосуд.

У підсумку двох громадян Грузії було затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

До слова, чоловіки вже неодноразово мали проблеми із законом: один з них наразі перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток.

Результати медичної експертизи довели, що чоловіки на момент аварії були під впливом важких наркотиків.

За фактом події відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.