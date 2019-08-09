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      "Іноземці скуплять усі наші землі": Фурса розвіяв міф про скасування мораторію

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      Володимир Зеленський вже цього року планує скасувати мораторій на продаж землі. Противники відміни мораторію вважають, що таким чином іноземці зможуть скупити українські землі.

      Чому така позиція не є аргументованою, в прямому ефірі 24 каналу пояснив фінансовий аналітик Сергій Фурса.

      Читайте також: Наскільки зростуть ціни на землю після скасування мораторію: думка експерта

      На його думку, відміна мораторію на продаж землі – це дуже добре, тим паче, що питання назрівало давно. А от побоюванням про масову купівлю українських земель іноземцями вірити не варто.

      По-перше, що вони мають скупити? Хтось має це продавати. Згідно зі статистикою, 5-10% власників паїв хочуть продати землю. Тому більше ніж ці 5% ніхто не скупить. Я думаю, що локальні гравці більш конкурентні тут ніж іноземці, навіть якщо (останні –24 канал) будуть щось купувати,
      – наголосив Фурса.

      "По-друге, уявімо, що 5% всієї господарської землі, яка зараз належить населенню, куплять іноземці. Що далі? Ну вони ж не будуть вивозити цей чорнозем на Місяць? Вони будуть робити те саме, що і українські аграрії зараз", – пояснив аналітик.

      Ба більше, це іноземні інвестиції. Ми ж кажемо, що їх потребуємо? От вони! Що буде відбуватися? Вони (іноземці – 24 канал) принесуть сюди свій менеджмент, технології, які дають більшу врожайність, більшу ефективність – і всі від цього виграють. Тобто навіть якщо певний відсоток української землі буде належати іноземцям, нічого поганого в цьому немає,
      – підкреслив експерт.

      Також він додав, що держава залишається державою і в будь-який момент може націоналізувати землі, якщо подумає, що умовні "французи" становлять небезпеку для України.

      "Держава – регулятор, вона все контролює, вона встановлює правила. А якщо хтось купить – нехай приносять сюди свої гроші. Чому ми маємо відмовлятися від грошей?", – підсумував Фурса.

      Що відомо про ринок землі в УкраїніВ Україні сьогодні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж земель до 1 січня 2020 року.

      Через таку заборону власники земельних паїв       сільськогосподарського призначення не можуть вільно розпоряджатися ними. Договір оренди – єдиний метод передачі землі в користування іншим особам.

      Мораторій на продаж землі припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

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      По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Ринок землі Інвестиції Мораторій на продаж землі Гроші
      Джерело: 24 канал
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