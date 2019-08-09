"Іноземці скуплять усі наші землі": Фурса розвіяв міф про скасування мораторію
Володимир Зеленський вже цього року планує скасувати мораторій на продаж землі. Противники відміни мораторію вважають, що таким чином іноземці зможуть скупити українські землі.
Чому така позиція не є аргументованою, в прямому ефірі 24 каналу пояснив фінансовий аналітик Сергій Фурса.
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На його думку, відміна мораторію на продаж землі – це дуже добре, тим паче, що питання назрівало давно. А от побоюванням про масову купівлю українських земель іноземцями вірити не варто.
По-перше, що вони мають скупити? Хтось має це продавати. Згідно зі статистикою, 5-10% власників паїв хочуть продати землю. Тому більше ніж ці 5% ніхто не скупить. Я думаю, що локальні гравці більш конкурентні тут ніж іноземці, навіть якщо (останні –24 канал) будуть щось купувати,
– наголосив Фурса.
"По-друге, уявімо, що 5% всієї господарської землі, яка зараз належить населенню, куплять іноземці. Що далі? Ну вони ж не будуть вивозити цей чорнозем на Місяць? Вони будуть робити те саме, що і українські аграрії зараз", – пояснив аналітик.
Ба більше, це іноземні інвестиції. Ми ж кажемо, що їх потребуємо? От вони! Що буде відбуватися? Вони (іноземці – 24 канал) принесуть сюди свій менеджмент, технології, які дають більшу врожайність, більшу ефективність – і всі від цього виграють. Тобто навіть якщо певний відсоток української землі буде належати іноземцям, нічого поганого в цьому немає,
– підкреслив експерт.
Також він додав, що держава залишається державою і в будь-який момент може націоналізувати землі, якщо подумає, що умовні "французи" становлять небезпеку для України.
"Держава – регулятор, вона все контролює, вона встановлює правила. А якщо хтось купить – нехай приносять сюди свої гроші. Чому ми маємо відмовлятися від грошей?", – підсумував Фурса.
Що відомо про ринок землі в УкраїніВ Україні сьогодні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж земель до 1 січня 2020 року.
Через таку заборону власники земельних паїв сільськогосподарського призначення не можуть вільно розпоряджатися ними. Договір оренди – єдиний метод передачі землі в користування іншим особам.
Мораторій на продаж землі припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.
По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу