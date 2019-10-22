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      Іноземці зможуть купувати українську землю, – Гончарук

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      Іноземці зможуть купувати українську землю
      Іноземці зможуть купувати українську землю / ua.news

      Комітет Верховної Ради нещодавно підтримав законопроєкт №2178-10, який не допускає купівлі землі юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, до 1 січня 2024 року. Однак прем'єр-міністр Олексій Гончарук допускає, що іноземці таки зможуть купувати землю в Україні.

      Олексій Гончарук сказав, що деяке відтермінування для іноземців все-таки буде передбачене, пише УНІАН.

      До теми: Ситуація складна, – Зеленський підтримує заборону продажу землі іноземцям

      Я думаю, що ми в будь-якому разі знайдемо відповідь. Можливо, іноземці домовлятимуться з нашими локальними юридичними компаніями, знаходитимуть іншу форму спілкування,
      – додав він.

      Гончарук нагадав, що законопроєкт Кабміну про ринок землі не передбачав таких обмежень. Прем’єр сказав, що депутати мають безліч пропозицій, які пропонують дозволити продаж землі іноземцям поступово.

      Мені здається, що ця дискусія ще попереду,
      – підсумував Олексій Гончарук.

      Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який дозволяє купівлю землі іноземцям після встановлення української юрособи.

      Однак 18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроєкт.

      Що передбачає законопроєкт №2178-10?

      У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      Детальніше: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Ринок землі Законодавство Верховна Рада
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