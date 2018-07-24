Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9

Нещодавній витік із характеристиками геймерського чіпсета Intel Z390 натякнув гравцям на нову лінійку процесорів Intel Core i9. Інсайдери підтвердили цю інформацію та опублікували детальні характеристики та можливу ціну нового заліза. Особливий інтерес представляє флагманський Core i9-9900K, який здивує покупців не тільки рекордною частотою, але і кількістю ядер.

Про це повідомляє Wccftech.

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Технічні характеристики Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K та Core i5-9600K

За наявними даними, Intel готує до випуску відразу три нові процесори Core i9 з індексом "K". Флагманом лінійки стане 8-ядерний Intel Core i9-9900K – це перший процесор компанії з максимальною одночасною частотою всіх ядер 4,7 ГГц. Базова частота CPU дорівнює 3,6 ГГц, а максимальна частота при роботі одного або двох ядер досягає 5 ГГц. Чотири ядра можуть одночасно працювати на частоті 4,8 ГГц. Згідно з опублікованими даними, новинка отримала 16 МБ кешу третього рівня і графічну підсистему UHD 620.

Також інсайдерами був розсекречений Core i7-9700K. Раніше передбачалося, що він буде виготовлений за формулою "6 ядер / 12 потоків". Однак за останніми даними, процесор отримав 8 ядер і 8 потоків. Базова частота моделі складе 3,6 ГГц, а максимальна частота всіх ядер досягає 4,6 ГГц. Об'єм кешу L3 становить 12 МБ.



Харектеристики нових геймерських процесорів від Intel

6-ядерний і 6-поточний процесор середнього рівня Intel Core i5-9600K, в свою чергу, оснащений 9 МБ кешу третього рівня. Базова частота CPU – 3,7 ГГц, максимальна для всіх ядер – 4,3 ГГц.

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Варто зазначити, що тепловиділення всіх CPU заявлено на рівні не більше 95 Вт, тобто проблем з перегрівом у таких процесорів не повинно виникнути навіть при використанні недорогих систем охолодження.

Дата релізу та ціна Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K та Core i5-9600K

На даний момент офіційної інформації про ціни і дату початку продажів нових процесорів немає. Очікується, що вартість флагманської моделі складе 450 доларів (близько 11 912 гривень), Core i7-9700K буде коштувати 350 доларів (близько 9 265 гривень), а Core i5-9600K обійдеться в 250 доларів (близько 6 618 гривень).

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