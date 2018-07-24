16:55
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9

649 Читать новость на русском
Intel Core i9-9900K: характеристики та ціна
Intel Core i9-9900K: характеристики та ціна / unsplash

Нещодавній витік із характеристиками геймерського чіпсета Intel Z390 натякнув гравцям на нову лінійку процесорів Intel Core i9. Інсайдери підтвердили цю інформацію та опублікували детальні характеристики та можливу ціну нового заліза. Особливий інтерес представляє флагманський Core i9-9900K, який здивує покупців не тільки рекордною частотою, але і кількістю ядер.

Про це повідомляє Wccftech.

Читайте також: В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U

Технічні характеристики Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K та Core i5-9600K

За наявними даними, Intel готує до випуску відразу три нові процесори Core i9 з індексом "K". Флагманом лінійки стане 8-ядерний Intel Core i9-9900K – це перший процесор компанії з максимальною одночасною частотою всіх ядер 4,7 ГГц. Базова частота CPU дорівнює 3,6 ГГц, а максимальна частота при роботі одного або двох ядер досягає 5 ГГц. Чотири ядра можуть одночасно працювати на частоті 4,8 ГГц. Згідно з опублікованими даними, новинка отримала 16 МБ кешу третього рівня і графічну підсистему UHD 620.

Також інсайдерами був розсекречений Core i7-9700K. Раніше передбачалося, що він буде виготовлений за формулою "6 ядер / 12 потоків". Однак за останніми даними, процесор отримав 8 ядер і 8 потоків. Базова частота моделі складе 3,6 ГГц, а максимальна частота всіх ядер досягає 4,6 ГГц. Об'єм кешу L3 становить 12 МБ.

Харектеристики нових геймерських процесорів від Intel
Харектеристики нових геймерських процесорів від Intel

6-ядерний і 6-поточний процесор середнього рівня Intel Core i5-9600K, в свою чергу, оснащений 9 МБ кешу третього рівня. Базова частота CPU – 3,7 ГГц, максимальна для всіх ядер – 4,3 ГГц.

Читайте також: Intel розсекретила характеристики оновлених процесорів Core i3 та Core i5

Варто зазначити, що тепловиділення всіх CPU заявлено на рівні не більше 95 Вт, тобто проблем з перегрівом у таких процесорів не повинно виникнути навіть при використанні недорогих систем охолодження.

Дата релізу та ціна Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K та Core i5-9600K

На даний момент офіційної інформації про ціни і дату початку продажів нових процесорів немає. Очікується, що вартість флагманської моделі складе 450 доларів (близько 11 912 гривень), Core i7-9700K буде коштувати 350 доларів (близько 9 265 гривень), а Core i5-9600K обійдеться в 250 доларів (близько 6 618 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 352
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 667
Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
сьогодні, 14:15 Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
4399
Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
сьогодні, 13:07 Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
1716
Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
сьогодні, 13:31 Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
1487
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Тисячі додатків Google Play незаконно стежать за дітьми, – дослідження
 17 квітня , 10:03
Виглядає яскраво: Meizu представили лазерні навушники
 23 квітня , 17:02
Компанія Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників
 2 липня , 18:07
Microsoft працює одразу над двома проектами Scarlett: у чому їх унікальність
 сьогодні , 17:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук