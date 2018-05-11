Інсайдери зробили сенсаційну заяву щодо неанонсованого Xiaomi Mi 7

Китайський виробник смартфонів Xiaomi сьогодні, 11 травня, підтвердив презентацію нового флагманського телефону Mi 7, яку призначили на 23 травня. Проте в мережі почала з’являтися інформація від інсайдерів про те, що навряд чи компанія презентує Mi 7, адже такого смартфону не існує.

Про це повідомляє akket.com.

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Джерело повідомляє, що замість даного флагмана китайська корпорація випустить Xiaomi Mi 8. Презентація цієї моделі вмотивована тим, що в цьому році китайський гігант на ринку смартфонів святкує 8-річчя компанії. На тлі цього вона, як і багато інших виробників, в тому числі Apple, може пропустити назву Mi 7, використавши іншу – Mi 8.

Можливий також інший варіант, при якому обидва цих мобільних пристрої вийдуть в цьому році, хоча це вкрай малоймовірно. Невідомо, чи стане китайська корпорація пропускати одну назву заради своєї 8 річниці, але така можливість існує.

Звичайно, від назви нового флагмана компанії мало що залежить. Найважливіше те, що новинка, нехай і Xiaomi Mi 8, отримає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, графічний прискорювач Adreno 630, 6/8 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної флеш-пам'яті, USB Type-C, подвійну камеру з передовою оптикою, а також повноцінний сканер особи 3D Face, яка працює в будь-яких умовах, включаючи повну темряву за рахунок інфрачервоного датчика.

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Чи справді вже в 2018 році публіці покажуть Xiaomi Mi 8 – стане відомо зовсім скоро, адже до офіційної презентації виробника залишається менше двох тижнів.