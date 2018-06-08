Інсайдерські фото Xiaomi Redmi 6 неприємно вразили фанатів

Перед офіційною презентацією, яка відбудеться 12 червня, інсайдери злили в мережу реальні, за їхніми даними, фото флагманського смартфону Xiaomi Redmi 6. І ці знімки дуже розчарували навіть відданих фанатів компанії.

Про це повідомляє akket.com.

Так, користувачам не сподобався виріз на передньому екрані, який вже встигли охрестити "моноброва". Дискусії з цього приводу точатьс у китайській соцмережі Weibo.

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Однак, інша його характеристика, а саме подвійна основна камера, яка розташована на задній кришці телефону, навпаки припала до душі користувачам.

Загалом, корпус Xiaomi Redmi 6 виготовлений з металу, але у верхній і нижній частинах додали пластик.

Ще одне фото Xiaomi Redmi 6

За чутками інсайдерів, Xiaomi Redmi 6 отримає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625. Доступні будуть три моделі смартфона: з 2 ГБ внутрішньої та 16 ГБ додаткої пам’яті, 3/32 ГБ та 4/64 ГБ пам'яті.

За прогнозами, за базову версію доведеться заплатити 149 доларів (це 3800 гривень).

А що думаєте ви про зовнішній вигляд Xiaomi Redmi 6? Він справді такий "некрасивий"? Відповіді пишіть у коментарях

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