Інсайди кремлівської розвідки: чи розкриє війна ГРУ і СЗР в Болгарії мережу "нелегалів" РФ

За чотири останні місяці болгари видворили зі своєї країни трьох російських дипломатів, а ще двом – відмовили у візах.

Болгария долгие годы считалась сателлитом Кремля на Юге Европы. Особые отношения двух стран создавались столетиями, но шатнулись после нескольких недавних демаршей официальной Софии. Сегодня назвать их братскими не рискуют даже "русофилы", которых советская и российская пропаганда наплодила в этой стране немало.

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За четыре крайних месяца болгары выдворили из своей страны трех российских дипломатов, а еще двум – отказали в визах. Более того, официальная София продемонстрировала беспощадную прямолинейность к "братьям". Там не стали прикрываться корректными формулировками, а обвинили русских в действиях, несовместимых с дипломатическим статусом, – шпионаже и вмешательстве их спецслужб во внутренние дела Болгарии.

Посольство РФ в Болгарии как центр легализации агентов в США и странах ЕС

В результате двусторонние отношения Москвы и Софии обострились максимально. Балканский бриз заштормил. Несколько дней назад Болгария объявила персонами нон-грата очередных двух российских "дипломатов в погонах". В Кремле пытались утаить их имена, но болгарская сторона сделала "героев" публичными. Это — первый секретарь посольства РФ Дмитрий Михайлович Ярошенко и торговый представитель – Александр Александрович Хватов. Госагентство национальной безопасности этой страны вручило российскому послу резкую ноту, дав шпионам 48 часов, чтобы убраться из страны. Первым об этом сообщило влиятельное местное издание 24 часа.

Следствие вскрыло, что Ярошенко за несколько лет пребывания в Болгарии наработал многочисленные контакты среди местных, в особенности из числа русофилов и русской диаспоры. Одной из его задач был поиск граждан, умерших в продуктивном возрасте, или пребывающих длительное время за границей, – сообщает Faktor.bg. Их личные данные использовались для легализации в стране российских шпионов. Позже их как "граждан" государства-члена ЕС перебрасывали с разведывательными миссиями в Германию, Италию или Великобританию.

Хватов же добывал экономическую информацию, в первую очередь в области энергетики, часто посещая регионы, где строится трубопровод, который подключит Болгарию к "Турецкому потоку". Его задачей было представить позицию РФ в энергетическом диалоге Софии и Стамбула. Действия обоих фигурантов скандала были настолько беспардонными, что в РБ приняли решение об их высылке.

Напомним, что незадолго до этого в Болгарии попал под раздачу офицер ГРУ Генштаба РФ Владимир Русяев. Его также вскрыли при исполнении как "крышевика" российской военной разведки. Он попался откровенно глупо, поскольку его посольская должность была неформально закреплена за ГРУ. Перед Русяевым там "трудился" другой грушник – Горенков. Понимание этих нюансов облегчило работу болгарской контрразведки.

Дипломатическая война РФ и Болгарии позволяет сделать несколько ключевых выводов и спроектировать развитие ситуации в регионе с учетом интересов Украины.

Деградация разведки РФ и ожидание арестов сети ее "нелегалов" в США и Европе

В последние годы происходит борьба СВР и ГРУ за скудеющие финансовые потоки и за доступ к телу Путина. Она обострилась после заявлений Путина о конституционной реформе. Результатом внутренней конкуренции стали разборки спецслужб и провалы их агентов.

Существует мнение, что настоящей причиной эпического позора "туристов из Солсбери", которыми оказались Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров) стали действия конкурентов из СВР. Их же происками эксперты объясняют депортацию упомянутого "грушника" Владимира Русяева.

Исходя из этого, засветку в Болгарии представителя СВР Ярошенко могли организовать в ГРУ, обиженном за "подставы" со стороны конкурента. Данную версию подтверждает инсайдерская информация о том, что после провала Русяева в СВР настояли, чтобы у ГРУ отобрали гражданские должности в посольстве Болгарии. Есть информация и о том, что руководители СВР подняли в Кремле вопрос более широко – о целесообразности предоставления ГРУ должностей гражданских дипломатов.

В любом случае провал Ярошенко – унизительный и позорный кейс в истории российской разведки. Ведь его раскрыли как представителя подразделения "С" Службы внешней разведки (СВР) РФ, при исполнении поставленных задач.

Если изложенная картина верна, то вскоре российскую разведку ожидают оглушительные скандалы. Ведь в ГРУ, подставляя под удар Ярошенко – представителя конкурирующей службы – вряд ли просчитывали, что этот шаг приведет к провалу сети российских "нелегалов" в США, Великобритании, Турции и ряде террористических организаций, куда они инкорпорированы.

Очевидно, что иностранные контрразведки и курируемые ими волонтерские организации такие, как "Bellingcat", уже присматриваются к "болгарам", внезапно всплывшим в этих странах. Ведь именно их "пропиской" занимался выдворенный Ярошенко.

Совсем скоро мир может стать свидетелем "распечатывания" российских агентов пачками. Интуиция подсказывает, что эта история может оказаться не менее захватывающей, чем шпионский триллер с Анной Чапман (Кущенко). В 2010-м ее арест стал завершающим этапом операции ФБР по раскрытию сети "законсервированных" разведчиков-нелегалов в США и Великобритании, внедренных Службой внешней разведки РФ.

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Вашингтон выдавливает Москву из Болгарии

В Болгарии усиливается геополитическое влияние США. Выдворение российских дипломатов совпало по времени с публикацией аналитического исследования на тему политики России по распространению влияния на Балканах. Его инициаторы – болгарский Центр исследования демократии и Центр анализа европейских политик (Вашингтон, США).

Кроме того, посольство США в Болгарии в специальном заявлении поддержало решение болгарского правительства "по защите независимости и суверенитета страны против злонамеренных влияний российских дипломатов, обвиненных в шпионаже". Американские дипломаты назвали Болгарию "сильным союзником в НАТО и партнером в ЕС", назвав убедительными сведения о "злонамеренных действиях со стороны представителей российского посольства на болгарской территории".

На стороне Софии в ее противостоянии с Москвой отчетливо просматривается след ключевого мирового игрока. Этот фактор ослабляет позиции русских, сужая им поле для маневра. По сути в Вашингтоне указали Кремлю его унылое место в новых геополитических реалиях.

Балканы выработали иммунитет к бациллам "русского мира"

Можно говорить об изменении геополитических раскладов не в пользу Кремля во всем регионе. За несколько лет Путин утратил там нескольких важных союзников. Кроме Болгарии, Кремль потерял Черногорию и Северную Македонию, которые стали членами НАТО. Таким образом можно констатировать, что значительная часть стран Балканского полуострова уже вырабатывает иммунитет к "бактериям" русского мира. А значит – они способны нейтрализовать гибридные атаки РФ.

Тектонические изменения в геополитике региона вызваны пониманием рисков и угроз от РФ, которые уже проявились в Крыму, на Донбассе, в Грузии или Приднестровье. Ведь у Путина на самом деле – одна цель: и в Украине, и в Болгарии, и в Черногории, и в Молдове. Он пытается вернуть влияние на территориях, которые 30 лет назад составляли зону доминирования СССР.

Разнятся лишь инструменты достижения этой цели. Если в Черногории российские спецслужбы пытались организовать государственный переворот, то в Болгарии они отравили владельца оружейного завода Э. Гебрева и создали филиал "русского мира" – движение "Русофилы". Известный писатель, автор книги про жизнь на оккупированной части Украины "Бегство из Крыма" Светослав Нахум полагает, что шпионская сеть русских в Болгарии базируется на русофильстве, русской диаспоре и экономическом давлении РФ.

Усиление активности Путина на болгарском направлении вызвано его желанием ослабить ЕС и НАТО. Он рассчитывал, что, подрывая евроатлантический курс отдельно взятой страны, сможет расшатать конструкцию европейской геополитики. Однако события в РБ показали, что Кремль переоценил лояльность местных политических элит по отношению к РФ. Агрессивные действия его спецслужб, в том числе террористические, на территории Болгарии отшатнули их, вызвав обратную реакцию.

Кроме высылки дипломатов, об изменениях в курсе официальной Софии свидетельствуют аресты болгарскими спецслужбами председателя и секретаря движения "Русофилы" Малинова и Борисова. Прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России. А генпрокурор заявил, что действия Малинова и его подельников – попытка перенаправить внешнюю политику Софии в Москву в ущерб союзному европейскому государству.

Украина и болгарский опыт нейтрализации "русского медведя с балалайкой"

Каковы же главные выводы из данной ситуации для Украины? С точки зрения наших стратегических интересов развитие событий на севере Балкан можно оценивать сдержано позитивно. Очевидно, что путинская политика в регионе – зажать Украину по акватории Черного моря лояльным к РФ геополитическим поясом оказалась неудачной. Усиливаясь в регионах, соседствующих с Украиной, Кремль рассчитывал получить дополнительные инструменты давления на нашу страну. Однако, лишь создал проблемы себе.

Путин не смог переломить ситуацию в исторически и ментально близкой Болгарии. Скорее всего, США и дальше не позволят ему изменить геополитический баланс в регионе. А значит Украина сможет расширить поле для маневра в условиях выдавливания оттуда РФ.

Для нас это крайне важно, с учетом нескрываемого желания некоторых стран ЕС и международных институций развивать диалог с РФ. В условиях конфликта Путина даже с традиционными союзниками тем будет сложнее объяснить целесообразность выдачи ему "грин карты" на возвращение в большую международную политику. Украине же болгарский опыт дает понимание, как нейтрализовать "русский мир", отправив "медведя с балалайкой" в природные ареалы его обитания.

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