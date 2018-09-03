Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле

Ликвидация террориста Захарченко была настолько ожидаемой, что его феерический подрыв в заведении сепаратистского общепита посеял сомнения в среде его поклонников и людей здравого смысла.

Во-первых, представленный фотоотчет уничтожения Захарченко выглядит неубедительно, в отличие от живописных ликвидаций "мотороллы" и "гиви". После просмотра места предполагаемой гибели "покорителя англосаксов" возникают сомнения в том, что упомянутое "трио террористов" наконец-то воссоединилось в полном составе под аккомпанемент музыкального "гуру", ушедшего днем ранее.

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Во-вторых, на это убийство, (если оно действительно произошло), подозрительно быстро среагировали первые лица Кремля. Помнится, раньше Путин не опускался до глубоких соболезнований семьям марионеток на Донбассе, планово сожженных в кабинетах или взорванных в лифтах.

И, в-третьих, очевидным является общий акцент кремлевских спикеров на причастности к убийству "украинских карателей". Они слишком явно отвлекают внимание от любых других версий убийства, кроме украинской. Наиболее емкий посыл высказал спикер Госдумы Володин, заявив, что "убийство главы "ДНР" обнуляет смысл минских договоренностей".

Исходя из этого можно сформулировать несколько тезисов, объясняющих смысл ликвидации Захарченко. Известно, что неделю назад завершилась ревизия "ДНР" при активном участии ФСБ. Она подтвердила масштабную коррупцию, завязанную персонально на Захарченко и его приближенных.

С высокой долей вероятности можно предположить, что ситуативная группа ФСБ рассмотрела различные варианты решения вопроса и остановилась на ликвидации или глубоком отстранении от дел бывшего рыночного резника кур. Этот вариант вписывается в отработанную методичку Кремля по уничтожению "полевых пасионариев", с последующей их заменой на контролируемых прагматиков. А то, что "Захара" отправили дослушивать арии Кобзона прямо с его поминок можно рассматривать как отличительную "пикантность" их кураторов из ФСБ.

Можно также предположить, что к ликвидации Захарченко приложили руку и тротил местные конкурирующие группировки. То, что тот оседлал коррупционные потоки, одинаково сильно раздражало и кураторов из Москвы, и местную гопоту, которую война вознесла в ранг авторитетов. Последние вполне могли провернуть традиционную, любимую на Донбассе схему уничтожения конкурента направленным взрывом.

Небезынтересной выглядит и версия, согласно которой порядок жертв в "Сепаре" следует рассматривать в обратном порядке. Основной удар мог быть направлен не на "Захара", а на "Ташкента" – так называемого министра доходов и сборов "ДНР". В пользу этой версии говорит то, что на кресло временного главаря "ДНР" уже назначен Дмитрий Трапезников, заместитель главы так называемого "совмина ДНР", приближенный к Ринату Ахметову. Он также близок к так называемому председателю горадминистрации Донецка Игорю Мартынову. А тот был в свое время организатором митингов протеста местных предпринимателей против налогового беспредела со стороны "Ташкента" и не скрывал желания занять его должность. Поэтому в данном случае может идти речь о банальном социальном дарвинизме в отдельно взятом террористическом анклаве.

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В обе версии отлично вписывается искусственное вплетение украинского следа. Предположительно, что во избежание народных волнений и обвинений в уничтожении своими же "народного героя", реальные ликвидаторы решили перевести стрелки на "хунту". Это подтверждает то, что уже за пару часов было сообщено о задержании некоей группы украинских диверсантов.

При этом версия о причастности к подрыву Захарченко украинских диверсантов выглядит нелепо. Для украинских спецслужб очевидна марионеточность Захарченко. Тот самостоятельно не принимал никаких политических решений и не представлял интереса как объект покушения. Его ликвидация, безусловно, приятна для сотрудников соответствующих служб в Украине. Но несмотря на это, там вряд ли кто-то взял бы на себя ответственность за жизни своих бойцов, которые должны были бы уничтожить хорошо охраняемого, но бесполезного главаря террористов.

Более того, Украина заинтересована, чтобы Захарченко, как ценный свидетель, дожил до суда, где дал бы свидетельства об агрессии РФ. Безусловно, в РФ также понимают свидетельскую ценность Захарченко. И поэтому там могли организовать инсценировку его ликвидации, выводя из игры ценного свидетеля и "забурив" его в одну из своих заполярных территорий.

С ликвидацией "Захара", даже мнимой, Кремль решает для себя несколько задач. Во-первых, усиливает собственное влияние на экономические процессы ДНР, убирая примитивного упрямого главаря. Во-вторых, создают информационный фон для антиукраинской пропаганды среди населения Донбасса и создают рычаг давления на Минский процесс. И, в-третьих, отвлекают внимание местной публики от масштабов коррупции, которые накопали на Захарченко ревизоры из ФСБ.

Ведь тотальное воровство российских денег в "ДНР" точно не поймут миллионы россиян, которым Путин вещает о необходимости повысить пенсионный возраст до уровня, превышающего среднюю продолжительность жизни в РФ. В этих условиях гораздо легче скормить им очередную хохму про карателей Донбасса, профессионально переведя общественный вектор внимания на неугодный объект.

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