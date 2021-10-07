"Інша Терешкова": під Одесою не хочуть декомунізовувати вулицю

У Селі Нерубайське, що неподалік від Одеси відмовилися перейменовувати вулицю імені Терешкової. Свою позицію в адміністрації там пояснили тим, що не знають, в честь якої саме Терешкової був ухвалений топонім.

Найімовірніше, вулиця отримала свою назву в честь першої жінки космонавтки СРСР Валентини Терешкової. Однак у сільраді кажуть, що це ніяк не підтверджено.

Нещодавно У місті на Одещині декомунізували прапор і герб: забрали лише червону зірку

Відомостей в архіві немає

Щоб розібратися в цій ситуації, чиновники навіть зробили запит до Обласного архіву. Проте там не знайшли жодних відомостей про перейменування вулиці.

Тому важко довести, що вулиця прославляє комуністичний режим. Відтак підстав для перейменування офіційно немає.

Що таке декомунізація



У 2015 році Верховна Рада ухвалила



Окрім цього, з'явилася заборона назв вулиць і міст, які містять ідеологічне підґрунтя СРСР. Зокрема, таким чином Дніпропетровськ став Дніпром. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Відповідно до нього заборонили пропаганду символіки режимів.Окрім цього, з'явилася заборона назв вулиць і міст, які містять ідеологічне підґрунтя СРСР. Зокрема, таким чином Дніпропетровськ став Дніпром.

Хто така Валентина Терешкова

Наразі жінці 84 роки та вона має військове звання генерал-майор. Окрім польотів у космос, вона відзначилася й політичною кар’єрою. У 1966 році вона стала депутаткою Верховної ради СРСР. Відтоді вона була в різних політичних організаціях.

Звичайно ж, такого визначного діяча не могла не помітити путінська партія "Єдина Росія". У 2008 – 2011 роках Терешкова була депутаткою Ярославської обласної думи від "єдиноросів". Після цього вона вже стала депутаткою Держдуми від цієї ж партії.

У головному "законодавчому" органі Росії вона працює донині. Терешкова не раз вкрай позитивно висловлювалась на адресу президента Володимира Путіна та підтримувала його рішення.

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