"Інші правила": в Україні стартував проект, який надихатиме жінок боротися з корупцією

93% українців визнають політичну корупцію важливою або дуже важливою проблемою для України. 86% опитаних розуміють негативні наслідки корупції для суспільства. Такі результати показало масштабне соцопитування Київського Міжнародного Інституту Соціології, проведеного на замовлення USAID в травні 2019 року.

У той же час, за даними фокус-груп, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, коли йдеться про побутову корупцію, опитані зазначають, що вона може бути корисною особисто для них.

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Між тим, те, що українці звикли називати "подякою" і бачать як швидкий спосіб вирішити свої питання, є нічим іншим, як злочином.

Цього тижня розпочався перший етап проекту "Інші правила", спрямований на подолання побутової корупції в Україні. Ініціативу впроваджує ГО "Студена" за підтримки USAID.

Мета проекту – залучити жінок до боротьби з корупцією і висвітлити історії героїнь, яким вдалося перемогти хабарництво у різних сферах діяльності. Саме жінки частіше є свідками побутової корупції, адже досі в родинах зазвичай займаються справами, пов'язаними із доглядом за дітьми та здоров'ям.

Існує безліч способів, як отримати необхідну послугу без порушення закону. У наших реаліях життя це складно, але можливо. Це доводять історії успіху жінок, які розпочали боротьбу активістками на місцях, але вийшли на системний рівень,

– наголошують організатори проекту.

Ксенія Романечук – перша з 16-ти учасниць, яка поділилася своїм досвідом боротьби з незаконним обігом готівкових коштів у дитячому садочку. Жінка обурилася, коли кошти, зібрані для подарунків дітям, спрямували на "подяки" вихователям.

Особисто для мене дико купувати любов до дитини подарунками і грошима. Це принизливо і для батьків, і для вихователя,

– зазначає Ксенія.

Усі охочі мають змогу долучитися до ініціативи та поділитися своїм досвідом на сторінці "Інші правила" у Facebook. Наші історії легко знайти за хештегом #іншіправила.

Усі історії циклу буде опубліковано у виданнях "Українська правда. Життя" та WoMo. Із першою історією вже можна ознайомитися за цим посиланням.

Матеріал став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

Публікації в рамках проекту є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов'язково відображають погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

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