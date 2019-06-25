18:15
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Медіа

      "Інші правила": в Україні стартував проект, який надихатиме жінок боротися з корупцією

      193
      Жінки проти корупції
      Жінки проти корупції / Фото з відкритих джерел

      93% українців визнають політичну корупцію важливою або дуже важливою проблемою для України. 86% опитаних розуміють негативні наслідки корупції для суспільства. Такі результати показало масштабне соцопитування Київського Міжнародного Інституту Соціології, проведеного на замовлення USAID в травні 2019 року.

      У той же час, за даними фокус-груп, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, коли йдеться про побутову корупцію, опитані зазначають, що вона може бути корисною особисто для них.

      Що там у французів: Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі

      Між тим, те, що українці звикли називати "подякою" і бачать як швидкий спосіб вирішити свої питання, є нічим іншим, як злочином.

      Цього тижня розпочався перший етап проекту "Інші правила", спрямований на подолання побутової корупції в Україні. Ініціативу впроваджує ГО "Студена" за підтримки USAID.

      Мета проекту – залучити жінок до боротьби з корупцією і висвітлити історії героїнь, яким вдалося перемогти хабарництво у різних сферах діяльності. Саме жінки частіше є свідками побутової корупції, адже досі в родинах зазвичай займаються справами, пов'язаними із доглядом за дітьми та здоров'ям.

      Існує безліч способів, як отримати необхідну послугу без порушення закону. У наших реаліях життя це складно, але можливо. Це доводять історії успіху жінок, які розпочали боротьбу активістками на місцях, але вийшли на системний рівень,
      – наголошують організатори проекту.

      Ксенія Романечук – перша з 16-ти учасниць, яка поділилася своїм досвідом боротьби з незаконним обігом готівкових коштів у дитячому садочку. Жінка обурилася, коли кошти, зібрані для подарунків дітям, спрямували на "подяки" вихователям.

      Особисто для мене дико купувати любов до дитини подарунками і грошима. Це принизливо і для батьків, і для вихователя,
      – зазначає Ксенія.

      Усі охочі мають змогу долучитися до ініціативи та поділитися своїм досвідом на сторінці "Інші правила" у Facebook. Наші історії легко знайти за хештегом #іншіправила.

      Усі історії циклу буде опубліковано у виданнях "Українська правда. Життя" та WoMo. Із першою історією вже можна ознайомитися за цим посиланням.

      Матеріал став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
      Публікації в рамках проекту є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов'язково відображають погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

      Вивести на путь праведну: Українці повинні "купити" народних депутатів

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      26600
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
      сьогодні , 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
      Юлія Девда 12
      Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному
      сьогодні , 17:32 Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному
      165
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      сьогодні , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      "Інші правила": в Україні стартував проект, який надихатиме жінок боротися з корупцією
      сьогодні , 17:00 "Інші правила": в Україні стартував проект, який надихатиме жінок боротися з корупцією
      Блог Медіа 193
      Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства
      сьогодні , 16:00 Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства
      Дмитро Гнап 853
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук