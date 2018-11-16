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      Інший клуб пропонував шалені гроші за Зінченка, але він хотів до Гвардіоли, – гендиректор "Уфи"

      62 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов поділився подробицями трансферу півзахисника збірної України Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" влітку 2016 року.

      Нагадаємо, що Олександр Зінченко виступав за російську "Уфу" з 2015-го по 2016 рік. На початку 2015 року Зінченку пропонували оформити російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у чемпіонаті Росії , однак пізніше він відмовився від отримання громадянства РФ і вважав за краще зберегти українське.

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      Найдорожчий продаж в історії "Уфи"? Зінченко. Хоча його можна було продати набагато дорожче. Саша просто захотів саме в "Манчестер Сіті". Інший клуб АПЛ пропонував шалені гроші, була дуже велика зацікавленість, але я не шкодую. Розумів, що продаж гравця в "Сіті" буде для нас проривом. Як Зінченко просив відпустити саме в Манчестер? Просто: "Камілич, я хочу до Ґвардіоли",
      – розповів Газізов журналістам "Чемпіонату".

      У заключному турі Ліги націй Олександр Зінченко допоможе національній команді Андрія Шевченка.

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      Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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