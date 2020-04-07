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      Інспекція київського СІЗО: нема деззасобів і медзасобів, їжу роздають в коробках з-під оселедця

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      Денісова виявила безліч порушень у київському СІЗО / Скриншот із відео

      Омубудсменка Людмила Денісова провела інспекцію різних частин київського СІЗО. Там вона разом із помічниками виявила низку порушень. Працівники СІЗО не виконують плану протиепідемічних заходів.

      Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор". Про порушення, які там виявила, вона відзвітувала на своїй фейсбук-сторінці. Також правозахисниця оприлюднила відео, відзняте у СІЗО.

      До теми Паніки немає: які правила діють у СІЗО та в'язницях під час карантину

      Серед порушень, які виявила Людмила Денісова, є такі: у камерах не проводять дезінфекції, персонал не забезпечений засобами медзахисту, а їжу в’язням розносять у використаних пластмасових коробках з-під оселедця.

      Омбудсменка рекомендувала керівництву СІЗО якнайшвидше виправити ситуацію.

      Які порушення виявили у корпусі засуджених до довічного позбавлення волі:

      • Персонал не ознайомлений з вимогами та заходами, що повинні проводитися в умовах карантину. Відповідна пам’ятка чи інформаційний листок відсутні.
      • На посту та санітарному вузлі відсутні засоби для миття та дезінфекції рук. Камери не дезінфікуються. Вологе прибирання з розчином хлору проводять самі ув’язнені.
      • Дієтичне харчування засуджених приносять у використаних пластмасових коробках від майонезу та оселедця.

      Порушення у медчастині СІЗО:

      • Установа не забезпечена у повному обсязі засобами індивідуального захисту. Зокрема, вони наявні лише у медперсоналу.
      • Є лише 3 безконтактних термометри. Лише 2 працівники виконують дезінфекцію приміщень та камер СІЗО. Утримувані особи, що перебували в палатах-камерах медчастини, засобами індивідуального захисту не забезпечені.
      • Приміщення не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та не готові для перебування там хворих.

      Порушення у корпусі для неповнолітніх:

      • Засоби індивідуального захисту були видані утримуваним під час здійснення інспекції, раніше вони їх не отримували.
      • Під час виїзду з СІЗО для участі у судових засіданнях їм видавали лише маски.
      • Дворики та спортивний інвентар після прогулянки утримуваних осіб кожної камери не дезінфікуються, тому більшість осіб відмовляються від проведення щоденних прогулянок.

      Порушення у корпусі для жінок та жінок з дітьми:

      • Відсутність у в’язнів засобів індивідуального захисту. Деякі камери переповнені, засуджені жінки не забезпечені особистим спальним місцем.
      • Дезінфекцію місць загального користування проводять один раз на день.

      Порушення в адміністративній будівлі СІЗО:

      • Під час моніторингу чергової частини дезінфектор, що мав бути біля входу в кімнату персоналу, був упакований та захований у шафі іншого приміщення. Персонал – у масках, але без рукавичок.
      • Ув’язнені, які збирали та завантажували сміття не були забезпечені засобами індивідуального захисту. Після роботи, без дезінфекції, поверталися у загальні камери.
      • Вивіз сміття нерегулярний. Обробка контейнерів непередбачена. Використані маски та рукавички не утилізують, а викидають у смітник.

      Порушення у збірному відділенні СІЗО:

      • Відсутність графіку проведення дезінфекції приміщень, інвентарю. Медичного працівника не було.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус COVID-19 Людмила Денісова СІЗО
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