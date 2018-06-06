Instagram дослухався до користувачів і покращив одну з функцій

Соціальна мережа Instagram дослухалась до скарг своїх користувачів і вирішила зняти обмеження щодо довжини опублікованих у Stories відео.

Про це пише The Wall Street Journal.

Наразі нова функція перебуває на стадії тестування. Вона дає змогу користувачам постити відео довжиною в годину.

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Оновлена функція зосередиться на вертикальних відео, які постять у сторіс.

Як відомо, зараз тривалість роликів в Instagram Stories обмежена 15 секундами, а в рамках профілю в основний стрічці відео триває 60 секунд.

Що таке Stories? Це функція Instagram, що дає змогу створювати фото і відео з накладенням тексту, емодзі і рукописних позначок. Особливість таких постів в тому, що вони видаляються через 24 години.

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