Іnstagram дослухався до користувачів і виправив їхню головну скаргу

Соціальна мережа Іnstagram прислухалась до скарг своїх користувачів та повернула старий алгоритм видачі публікацій.

Про це пише видання buro247.ua.

Як відомо, у 2016 році Іnstagram скасував хронологічну стрічку постів в соцмережі. При цьому користувачам така ідея не дуже сподобалась і скаржилися компанії на новий алгоритм видачі публікацій.

Читайте також: Кількість реклами на YouTube зросте

Людям не подобалось, що старі пости йшли вперемішку з новими, а фотографії деяких користувачів взагалі не потрапляли в стрічку.

Тож через два роки після введення такого алгоритму компанія оголосила, що повертається до старої схеми відображення публікацій. Наразі мережа тестує кнопку "Нові пости" – при її активації свіжі публікації будуть показуватися в стрічці вище.

"Ми вирішили повернутися до хронологічним алгоритму, щоб новинна стрічка залишалася завжди актуальною і ви не пропустили щось важливе", – розповіли у компанії.