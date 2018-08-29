Instagram ввів нові правила: що зміниться

В соціальній мережі Instagram оновилися правила верифікації акаунтів. Відтепер, аби отримати синю галочку в своєму профілі варто зазначити своє повне ім'я та надіслати фото документів, які підтверджують вашу особу.

Про це повідомляється в офіційному блозі Instagram.

Читайте також: Ходиш пішки і заробляєш: Monobank обіцяє привабливіший депозит для спортивних клієнтів

Аби подати заявку на "отримання синьої галочки" варто зайти в меню "Налаштування" та обрати пункт "Запит на підтвердження". Після цього вам запропонують вказати ім’я користувача, яке ви вказали в профілі, ваше справжнє ім’я та прикріпити копію паспорта або іншого документа, який підтверджує вашу особу. Варто відзначити, аби отримати синю галочку, профіль повинен відповідати правилам Instagram.



Instagram змінив правила верифікації

Серед нововведень також з’явиться пункт меню "Про цей аккаунт", в якому можна переглянути інформацію про дату реєстрації аккаунту, країну, рекламу, попередні імена користувача та аккаунти зі спільними фоловерами.

Окрім того, в Instagram можна буде заходити через інші додатки та сервіси за допомогою двофазної автентифікації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно