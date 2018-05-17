Instagram підрахує скільки часу ви витрачаєте в соцмережі

Соціальна мережа Instagram запускає параметр внутрішньої статистики Time Spent, яка буде визначати скільки часу ви провели у соцмережі. Функція буде доступна на додатку на Android.

Про це пише cossa.ru.

Параметр вже з'явиться у вкладці Usage Insights.

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Цю інформацію підтвердив і СЕО компанії Кевін Сістром у Twitter.

"Ми створюємо інструменти, які допоможуть спільноті Instagram дізнатися більше про час, який користувачі витрачають на додаток. Важливо розуміти, як час в онлайні впливає на людей, і відповідальність за це лежить на всіх компаніях. Ми хочемо бути частиною вирішення цієї проблеми, і я серйозно ставлюся до цієї відповідальності".

Instagram is testing "Usage Insights" to show the amount of time users have spent on the app



Be self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 травня 2018 р.

Як відомо, раніше в YouTube заявили, що запускають систему нагадування про необхідність зробити перерву в перегляді відео. Нова функція пов'язана з тим, що Google зосередився на розвитку концепції "цифрового благополуччя", про яку компанія оголосила на недавній конференції I / O 2018.