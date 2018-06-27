Instagram подорожчав в 100 разів з 2012 року

Аналітики оцінили соціальну мережу Instagram у понад 100 мільярдів доларів. Варто зазначити, що у порівнянні з 2012 роком компанія подорожчала у 100 разів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також: Instagram припинив тестування однієї із своїх функцій

Нагадаємо, у 2012 році соціальну мережу Instagram придбала компанія Facebook. Тож аналітики компанії провели аналіз своєї інвестиції та виявили, що за останні 6 років Instagram подорожчав у 100 разів – від 1 мільярда доларів до 100.

Варто зазначити, що аудиторія сервісу з обміну фотографіями зростає набагато швидше, ніж аудиторія основного сайту Facebook, і нещодавно сягнула 1 мільярда користувачів.

Аналітики очікують, що завдяки такому стрімкому зростанню, дохід від Instagram досягне 10 мільярдів доларів протягом наступних 12 місяців. Водночас, там прогнозують, що кількість активних користувачів мережі у наступні 5 років досягне 2 мільярдів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно