17:55
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Instagram подорожчав в 100 разів з 2012 року

114 Читать новость на русском
Instagram оцінили в 100 мільярдів доларів
Instagram оцінили в 100 мільярдів доларів / unsplash

Аналітики оцінили соціальну мережу Instagram у понад 100 мільярдів доларів. Варто зазначити, що у порівнянні з 2012 роком компанія подорожчала у 100 разів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:  Instagram припинив тестування однієї із своїх функцій

Нагадаємо, у 2012 році соціальну мережу Instagram придбала компанія Facebook. Тож аналітики компанії провели аналіз своєї інвестиції та виявили, що за останні 6 років Instagram подорожчав у 100 разів – від 1 мільярда доларів до 100.

Варто зазначити, що аудиторія сервісу з обміну фотографіями зростає набагато швидше, ніж аудиторія основного сайту Facebook, і нещодавно сягнула 1 мільярда користувачів.

Аналітики очікують, що завдяки такому стрімкому зростанню, дохід від Instagram досягне 10 мільярдів доларів протягом наступних 12 місяців. Водночас, там прогнозують, що кількість активних користувачів мережі у наступні 5 років досягне 2 мільярдів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Соцмережі Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 157
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 423
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 747
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
534
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 575
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук